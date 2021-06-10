Міс збірної Польщі: дівчина з Вінниці співає пісні Войцеху Щенсни

Марина Лученко в дитинстві переїхала з батьками до Польщі, де захопилася музикою і навіть випустила сольний альбом

Марина Лученко - дружина Войцеха Щенсни

Син колишнього воротаря збірної Польщі Войцех Щенсни і сам дуже швидко виріс до головної команди країни. Попутно посадивши на лаву запасних легенду Ювентуса Джанлуїджі Буффона.

На сімейному фронті у Войцеха теж все відмінно. З 2013 року він живе разом з Мариною Лученко. Дівчина народилася у Вінниці і в дитинстві з батьками перебралася до Польщі. Там вона захоплювалася музикою і вже в шість років взяла участь в своєму першому пісенному конкурсі. У 2011 році випустила перший сольний альбом під псевдонімом MaRina. З тих у неї вийшло багато пісень, які дуже популярні в Польщі. Одна з них зібрала на YouTube 7 млн переглядів.

У червні 2018-го Марина народила сина, якого назвали Ліам.