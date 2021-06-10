Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Міс збірної Польщі: дівчина з Вінниці співає пісні Войцеху Щенсни

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
10 червня, 06:37
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Марина Лученко в дитинстві переїхала з батьками до Польщі, де захопилася музикою і навіть випустила сольний альбом
Марина Лученко - дружина Войцеха Щенсни
Марина Лученко - дружина Войцеха Щенсни

Син колишнього воротаря збірної Польщі Войцех Щенсни і сам дуже швидко виріс до головної команди країни. Попутно посадивши на лаву запасних легенду Ювентуса Джанлуїджі Буффона.

На сімейному фронті у Войцеха теж все відмінно. З 2013 року він живе разом з Мариною Лученко. Дівчина народилася у Вінниці і в дитинстві з батьками перебралася до Польщі. Там вона захоплювалася музикою і вже в шість років взяла участь в своєму першому пісенному конкурсі. У 2011 році випустила перший сольний альбом під псевдонімом MaRina. З тих у неї вийшло багато пісень, які дуже популярні в Польщі. Одна з них зібрала на YouTube 7 млн переглядів.

У червні 2018-го Марина народила сина, якого назвали Ліам.

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