Це Шик! Чеський футболіст забив гол із центра поля на Євро

Форвард збірної Чехії відзначився ударом із центру поля в матчі проти Шотландії на Євро-2020. Цей м'яч буде конкурувати за звання найкрасивішого на турнірі з пострілом Ярмоленка

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Вчора український півзахисник Андрій Ярмоленко забив поки найкрасивіший гол на Євро-2020, але сьогодні у нього з'явився гідний конкурент. Форвард із Чехії Патрік Шик відзначився ударом з центру поля в матчі проти Шотландії. Онлайн Шотландія – Чехія є на нашому сайті.

Шик підхопив м'яч в центрі поля і першим же дотиком пробив по воротах, помітивши, що голкіпер шотландців Девід Маршалл вийшов далеко із воріт. М'яч пролетів на високій траєкторії і залетів прямо в дев'ятку. Фантастика!

Зазначимо, що для Шика цей м'яч став другим у поєдинку проти Шотландії. Раніше від відкрив рахунок наприкінці першого тайму.

Раніше ми писали, як нідерландці вітали українських уболівальників із суперголом Ярмоленка. Андрій Ярмоленко забив, можливо, кращий гол на Євро-2020. Гарний удар українця в дев'ятку воріт збірної Нідерландів вразив навіть уболівальників наших суперників.