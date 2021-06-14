14 червня 16:00 Трансляція
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Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
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Іспанія --
Швеція --
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Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
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Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
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Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
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Польща

19:00

Словаччина

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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Польща – Словаччина: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
14 червня, 12:56
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Слідкуйте за ходом стартового поєдинку групи "Е", в якому збірній Словаччини протистоїть найкращий футболіст світу минулого року поляк Роберт Левандовський

У понеділок, 14 червня, відбувається стартовий матч групи E чемпіонату Європи Польща – Словаччина. Початок поєдинку в Санкт-Петербурзі – о 19:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн цього протистояння.

ОНЛАЙН ПОЛЬЩА – СЛОВАЧЧИНА – ТУТ

За дев'ять років після того, як Роберт Левандовський забив перший гол на Євро-2012, нападник збірної Польщі спробує допомогти своїй команді взяти вдалий старт на Євро-2020. П'ять років тому поляки дісталися чвертьфіналу, а зараз хочуть як мінімум повторити це досягнення. З урахуванням того, що в другому турі Польщі грати проти Іспанії, набрати три очки в Санкт-Петербурзі дуже важливо. "Серйозний психологічний тест, все буде залежати від концентрації. Припускатись помилок просто не можна", – заявив тренер поляків Паулу Соуза.

Головне завдання словаків – зупинити найкращого футболіста світу-2020 Левандовського, який у Бундеслізі забив рекордний 41 м'яч. Збірна Словаччини виходила з групи на двох своїх минулих турнірах – ЧС-2010 і Євро-2016. "Дуже непросте завдання, але не для мене, а для всієї нашої команди, – зазначив центральний захисник Любомир Шатка. – Сподіваюся, хлопці мені допоможуть стримати такого грізного снайпера".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ВІД УЄФА

Польща: Щенсний; Берешинський, Глік, Беднарек; Южвяк, Крихов'як, Модер, Пухач; Кліх, Зелінський; Левандовський

Словаччина: Дубравка; Пекарик, Шатка, Шкрініар, Губочан; Куцка, Громада; Гараслін, Гамшик, Мак; Дуда

ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ

Головний тренер збірної Польщі Паулу Соуза: "Матч буде непростим. Це буде динамічна гра. Багато що буде залежати від психології, від концентрації. Ми не можемо дозволити собі помилятися. Треба зуміти знайти прогалини в обороні збірної Словаччини, а це добре організована команда, яка вміло захищається глибоко біля своїх воріт і трохи вище. Вони дуже сильні в переході з оборони в атаку, ці переходи вертикальні, вони не витрачають багато сил на побудову атак, а ще здорово виконують "стандарти".

Головний тренер збірної Словаччини Штефан Таркович: "Ми багато працювали, щоб потрапити сюди, і з нетерпінням чекаємо початку. Перед нами стоїть непросте завдання. Польща випереджає нас в рейтингу ФІФА, ми підходимо до матчу не в ролі фаворитів, але я думаю, що склади у команд приблизно рівні. Важливо добре почати, хоча в першому матчі на Євро-2016 ми програли Уельсу і все одно вийшли з групи".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Букмекери FAVBET вважають фаворитами зустрічі поляків. Коефіцієнт на їхню перемогу – 1.71, на успіх Словаччини – 6.10, на нічию – 3.60. Найбільш вірогідним у аналітиків називається рахунок 1:0 на користь Польщі.

ДЕ ДИВИТИСЯ ПОЛЬЩА – СЛОВАЧЧИНА

В Україні в прямому ефірі зустріч Польща – Словаччина в понеділок, 14 червня, починаючи з 19:00, можна подивитися на телеканалах "Футбол 1" і "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

Дивіться, як напередодні Україна поступилася Нідерландам 2:3

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
1
1:0
3
2
Чехія
0
0:0
0
3
Шотландія
0
0:0
0
4
Хорватія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
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Понеділок, 14 червня
16:00
Дивись на: Трансляція
19:00
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22:00
Україна
Вівторок, 15 червня
19:00
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Україна
Середа, 16 червня
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