Польща – Словаччина: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Слідкуйте за ходом стартового поєдинку групи "Е", в якому збірній Словаччини протистоїть найкращий футболіст світу минулого року поляк Роберт Левандовський

У понеділок, 14 червня, відбувається стартовий матч групи E чемпіонату Європи Польща – Словаччина. Початок поєдинку в Санкт-Петербурзі – о 19:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн цього протистояння.

За дев'ять років після того, як Роберт Левандовський забив перший гол на Євро-2012, нападник збірної Польщі спробує допомогти своїй команді взяти вдалий старт на Євро-2020. П'ять років тому поляки дісталися чвертьфіналу, а зараз хочуть як мінімум повторити це досягнення. З урахуванням того, що в другому турі Польщі грати проти Іспанії, набрати три очки в Санкт-Петербурзі дуже важливо. "Серйозний психологічний тест, все буде залежати від концентрації. Припускатись помилок просто не можна", – заявив тренер поляків Паулу Соуза.

Головне завдання словаків – зупинити найкращого футболіста світу-2020 Левандовського, який у Бундеслізі забив рекордний 41 м'яч. Збірна Словаччини виходила з групи на двох своїх минулих турнірах – ЧС-2010 і Євро-2016. "Дуже непросте завдання, але не для мене, а для всієї нашої команди, – зазначив центральний захисник Любомир Шатка. – Сподіваюся, хлопці мені допоможуть стримати такого грізного снайпера".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ВІД УЄФА

Польща: Щенсний; Берешинський, Глік, Беднарек; Южвяк, Крихов'як, Модер, Пухач; Кліх, Зелінський; Левандовський

Словаччина: Дубравка; Пекарик, Шатка, Шкрініар, Губочан; Куцка, Громада; Гараслін, Гамшик, Мак; Дуда

ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ

Головний тренер збірної Польщі Паулу Соуза: "Матч буде непростим. Це буде динамічна гра. Багато що буде залежати від психології, від концентрації. Ми не можемо дозволити собі помилятися. Треба зуміти знайти прогалини в обороні збірної Словаччини, а це добре організована команда, яка вміло захищається глибоко біля своїх воріт і трохи вище. Вони дуже сильні в переході з оборони в атаку, ці переходи вертикальні, вони не витрачають багато сил на побудову атак, а ще здорово виконують "стандарти".

Головний тренер збірної Словаччини Штефан Таркович: "Ми багато працювали, щоб потрапити сюди, і з нетерпінням чекаємо початку. Перед нами стоїть непросте завдання. Польща випереджає нас в рейтингу ФІФА, ми підходимо до матчу не в ролі фаворитів, але я думаю, що склади у команд приблизно рівні. Важливо добре почати, хоча в першому матчі на Євро-2016 ми програли Уельсу і все одно вийшли з групи".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Букмекери FAVBET вважають фаворитами зустрічі поляків. Коефіцієнт на їхню перемогу – 1.71, на успіх Словаччини – 6.10, на нічию – 3.60. Найбільш вірогідним у аналітиків називається рахунок 1:0 на користь Польщі.

ДЕ ДИВИТИСЯ ПОЛЬЩА – СЛОВАЧЧИНА

В Україні в прямому ефірі зустріч Польща – Словаччина в понеділок, 14 червня, починаючи з 19:00, можна подивитися на телеканалах "Футбол 1" і "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

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