14 червня 16:00 Відео
Шотландія 0
Чехія 2
14 червня 45’
Польща 0
Словаччина 1
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Циганков в збірній відновився після травми, над Зубковим ще чаклують

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
14 червня, 19:06
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Вінгер київського Динамо, який не грав у неділю в Нідерландах, вже тренується разом з іншими партнерами в таборі в Бухаресті
/ Фото: Reuters

У неділю близько опівночі збірна України в Амстердамі з боєм програла стартовий матч чемпіонату Європи. І колишня коханка Мілевського звинуватила Зінченка в поразці від Нідерландів. Наші футболісти в понеділок повернулися на місце свого базування, в Бухарест, і приступили до тренувань.

Як повідомив на YouTube-каналі Football Hub журналіст Ігор Циганик, в основній групі вже займається атакуючий півзахисник Динамо Віктор Циганков, який учора не грав через ушкодження. Участь в тренуванні брали ті, хто не грав в стартовому поєдинку. Судячи з усього, тренерський штаб Андрія Шевченка розраховує на вінгера вже в наступному матчі – в четвер проти Північної Македонії.

А ось ситуація з Олександром Зубковим – невесела. Півзахисник угорського Ференцвароша в неділю отримав травму і покинув поле вже після 10 хвилин зустрічі. Як стало відомо, пошкодження у нього – досить серйозне, на лікування в таких випадках зазвичай йде 2-3 тижні. Так що на груповому етапі він на поле навряд чи вийде. Принаймні, 17 червня ми його на полі не побачимо.

Дізнайтеся, яка реакція фан-зони Санкт-Петербурга на гол України.

Дивіться огляд матчу Нідерланди – Україна на Євро-2020:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 14 червня
0:2
Відео Про матч
0:1 (45’)
Дивись на:
22:00
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 15 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Середа, 16 червня
16:00
Дивись на:
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