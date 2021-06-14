Циганков в збірній відновився після травми, над Зубковим ще чаклують

Вінгер київського Динамо, який не грав у неділю в Нідерландах, вже тренується разом з іншими партнерами в таборі в Бухаресті

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У неділю близько опівночі збірна України в Амстердамі з боєм програла стартовий матч чемпіонату Європи. І колишня коханка Мілевського звинуватила Зінченка в поразці від Нідерландів. Наші футболісти в понеділок повернулися на місце свого базування, в Бухарест, і приступили до тренувань.

Як повідомив на YouTube-каналі Football Hub журналіст Ігор Циганик, в основній групі вже займається атакуючий півзахисник Динамо Віктор Циганков, який учора не грав через ушкодження. Участь в тренуванні брали ті, хто не грав в стартовому поєдинку. Судячи з усього, тренерський штаб Андрія Шевченка розраховує на вінгера вже в наступному матчі – в четвер проти Північної Македонії.

А ось ситуація з Олександром Зубковим – невесела. Півзахисник угорського Ференцвароша в неділю отримав травму і покинув поле вже після 10 хвилин зустрічі. Як стало відомо, пошкодження у нього – досить серйозне, на лікування в таких випадках зазвичай йде 2-3 тижні. Так що на груповому етапі він на поле навряд чи вийде. Принаймні, 17 червня ми його на полі не побачимо.

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