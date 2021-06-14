14 июня 16:00 Трансляция
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
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Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
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Польша

19:00

Словакия

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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Польша – Словакия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
14 июня, 12:56
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Следите за ходом стартового поединка группы "Е", в котором сборной Словакии противостоит лучший футболист мира прошлого года поляк Роберт Левандовски

В понедельник, 14 июня, проходит стартовый матч группы E чемпионата Европы Польша – Словакия. Начало поединка в Санкт-Петербурге – в 19:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн этого противостояния.

ПОЛЬША – СЛОВАКИЯ

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Через девять лет после того, как Роберт Левандовски забил первый гол на Евро-2012, нападающий сборной Польши попробует помочь своей команде взять удачный старт на Евро-2020. Пять лет назад поляки добрались до четвертьфинала, а сейчас хотят как минимум повторить это достижение. С учетом того, что во втором туре Польше играть против Испании, набрать три очка в Санкт-Петербурге очень важно. "Серьезный психологический тест, все будет зависеть от концентрации. Делать ошибки попросту нельзя", – заявил тренер поляков Паулу Соуза.

Главная задача словаков – остановить лучшего футболиста мира-2020 Левандовски, наколотившего в завершившейся Бундеслиге рекордный 41 мяч. Сборная Словакии выходила из группы на двух своих прошлых турнирах – ЧМ-2010 и ЕВРО-2016. "Очень непростая задача, но не для меня, а для всей нашей команды, – отметил центральный защитник Любомир Шатка. – Надеюсь, парни мне помогут сдержать такого грозного снайпера".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

Польша: Щенсны; Берешиньски, Глик, Беднарек; Южвяк, Крыховяк, Модер, Пухач; Клих, Зелиньски; Левандовски

Словакия: Дубравка; Пекарик, Шатка, Шкриниар, Губочан; Куцка, Громада; Гараслин, Гамшик, Мак; Дуда

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза: "Матч будет непростой. Это будет динамичная игра. Многое будет зависеть от психологии, от концентрации. Мы не можем позволить себе ошибаться. Надо суметь найти пробелы в обороне сборной Словакии, а это хорошо организованная команда, которая умело защищается глубоко у своих ворот и чуть выше. Они очень сильны при переходе из обороны в атаку, эти переходы вертикальны, они не тратят много сил на построение атак, а еще здорово исполняют "стандарты"

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович: "Мы много работали, чтобы попасть сюда, и с нетерпением ждем начала. Перед нами стоит непростая задача. Польша опережает нас в рейтинге ФИФА, мы подходим к матчу не в роли фаворитов, но я думаю, что составы у команд примерно равны. Важно хорошо начать, хотя в первом матче на Евро-2016 мы проиграли Уэльсу и все равно вышли из группы"

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Букмекеры FAVBET считают фаворитами встречи поляков. Коэффициент на их победу – 1.71, на успех Словакии – 6.10, на ничью – 3.60. Наиболее вероятным у аналитиков называется счет 1:0 в пользу Польши.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ПОЛЬША – СЛОВАКИЯ

В Украине в прямом эфире встречу Польша – Словакия в понедельник, 14 июня, начиная с 19:00, можно посмотреть на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как накануне Украина уступила Нидерландам 2:3

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
2
Чехия
0
0:0
0
3
Шотландия
0
0:0
0
4
Хорватия
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 14 июня
16:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на:
22:00
Украина
Вторник, 15 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Украина
Среда, 16 июня
16:00
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