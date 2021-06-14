Это Шик! Чешский футболист забил гол с центра поля на Евро

Форвард сборной Чехии отличился ударом из центра поля в матче против Шотландии на Евро-2020. Этот мяч будет конкурировать за звание самого красивого на турнире с выстрелом Ярмоленко

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Вчера украинский полузащитник Андрей Ярмоленко забил пока самый красивый гол на Евро-2020, но сегодня у него появился достойный конкурент. Форвард из Чехии Патрик Шик отличился ударом из центра поля в матче против Шотландии. Онлайн Шотландия – Чехия есть на нашем сайте.

Шик подхватил мяч в центре поля и первым же касанием пробил по воротам, заметив, что голкипер шотландцев Дэвид Маршалл далеко вышел из ворот. Мяч пролетел по высокой траектории и залетел прямо в девятку. Фантастика!

Отметим, что для Шика этот мяч стал вторым в поединке против Шотландии. Ранее он открыл счет в конце первого тайма.

Ранее мы писали, как нидерландцы поздравляли украинских болельщиков с суперголом Ярмоленко. Андрей Ярмоленко забил, возможно, лучший гол на Евро-2020. Красивый удар украинца в девятку ворот сборной Нидерландов поразил даже болельщиков наших соперников.