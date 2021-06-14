Левандовські не врятував, Щенсни потрапив в історію – Польща сенсаційно програла Словаччині на Євро

Знаменитий польський воротар Ювентуса відправив м'яч у сітку своїх воріт, а словаки добили суперників після вилучення Крихов'яка на 62-й хвилині

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Драматичним вийшов перший матч чемпіонату Європи в групі Е. На нашому сайті йшов онлайн Польща – Словаччина. У зустрічі сусідів удача виявилася на боці словаків, хоча фаворитами вважалися Левандовські й компанія.

На 18-й хвилині трапився гол в свої ворота Войцеха Щенсного – перший для голкіперів в 60-річній історії Євро. Чоловік української красуні невдало відбив "снаряд" собі за спину після сольного проходу і потужного удару Роберта Мака. Незважаючи на досить відкриту гру, більше голів до перерви не було. Дивіться найцікавіші моменти першого тайму.

А всього лише через 34 секунди після початку другої половини Кароль Лінетти відновив рівновагу, завершивши багатоходівку партнерів, – 1:1.

А на 62-й хвилині поляки залишилися в меншості: півзахисник московського Локомотива Гжегож Крихов'як побачив перед собою другу жовту картку від румунського рефері Овідіу Хацегана.

Всього через сім хвилин було забито вирішальний м'яч. Захисник італійського Інтера Мілан Шкріньяр виявився найспритнішим після розіграшу кутового і пробив Щенсного.

У кінцівці Роберт Левандовські і його партнери влаштували справжній штурм володінь Мартіна Дубравки. Але їм то не щастило, то не вистачало майстерності, а в одному з епізодів судді пропустили момент з можливим призначенням 11-метрового. Його не стали навіть розглядати за допомогою системи VAR. У підсумку Словаччина здобула сенсаційну перемогу з рахунком 2:1.

Вашій увазі – повний огляд матчу.

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Згадаймо, як поляки зіграли внічию з ісландцями в товариському матчі: