Мисс сборной Словакии: у жены Мака можно купить пижаму и кимоно

Зузана Макова вместе с сестрой открыла магазин, где продает разную одежду

Зузана Макова - жена Роберта Мака

В сентябре прошлого года Сергей Ребров пригласил в Ференцварош словацкого нападающего Роберта Мака. Ему не отводилась роль основного форварда, но 19 раз за чемпионат Роберт появлялся на поле. Даже гол забил.

За национальную сборную у Мака под семь десятков поединков и 14 голов. Два из них в ворота сборной Украины – в отборе на Евро-2016 (1:0) и Лиге наций (4:1).

А после матчей Роберта дома ждет прекрасная семья – супруга Зузана с сыновьями Робином и Алексеем.

Пара познакомилась, когда Роберту было всего 18. А в 2014 году они поженились. У Зузаны есть родная сестра Михаэла, с которой они занимаются бизнесом. Открыли интернет-магазин, где продают пижамы, купальники, легинсы, свитшоты и даже кимоно.