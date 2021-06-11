Міс збірної Словаччини: у дружини Мака можна купити піжаму і кімоно

Зузана Макова разом із сестрою відкрила магазин, де продає різний одяг

Зузана Макова - дружина Роберта Мака

У вересні минулого року Сергій Ребров запросив в Ференцварош словацького нападника Роберта Мака. Йому не відводилася роль основного форварда, але 19 разів за чемпіонат Роберт з'являвся на полі. Навіть гол забив.

За національну збірну у Мака під сім десятків поєдинків і 14 голів. Два з них у ворота збірної України – у відборі на Євро-2016 (1:0) і Лізі націй (4:1).

А після матчів Роберта вдома чекає прекрасна сім'я – дружина Зузана з синами Робіном і Олексієм.

Пара познайомилася, коли Роберту було всього 18. А в 2014 році вони одружилися. У Зузани є рідна сестра Міхаела, з якою вони займаються бізнесом. Відкрили інтернет-магазин, де продають піжами, купальники, легінси, світшоти і навіть кімоно.