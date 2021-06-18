Швеція – Словаччина: де і коли дивитися матч Євро-2020

Список трансляцій п'ятничного поєдинку шведської і словацької збірних, що створили гучні сенсації в стартовому турі чемпіонату Європи з футболу

Уболівальники Швеції на Євро-2020 / Фото: Reuters

П'ятниця, 18 червня, на Євро-2020 відкриється поєдинком Швеція – Словаччина. Початок матчу групи "Е" в Санкт-Петербурзі – о 16:00 за київським часом. Онлайн Швеція – Словаччина доступний на нашому сайті.

ШВЕЦІЯ – СЛОВАЧЧИНА: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Швеція – Словаччина в п'ятницю, 18 червня, починаючи з 16:00, покажуть канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на платформі OLL.TV.

Ісак vs Гамшик, Швеція vs Словаччина / Фото: Reuters

Нагадаємо, в першому турі Швеція сенсаційно зіграла 0:0 з Іспанією.

Створила сенсацію на старті Євро і Словаччина, яка здолала Польщу 2:1.

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

Загальну вартість команд аналітики Transfermarkt оцінюють майже в 350 млн євро. При цьому один гравець шведської команди, в середньому, на три мільйони євро дорожчий за одного гравця словацької збірної.

ШВЕЦІЯ – СЛОВАЧЧИНА: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики FAVBET вважають фаворитом матчу Швецію. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.94, на нічию – 3.35, на перемогу Словаччини – 4.70. Найбільш вірогідним рахунком називається виграш шведів 1:0.