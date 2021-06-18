"Это дебилизм!" Фоменко отреагировал на обвинения, что за взятки выпускал Зинченко в сборной

Бывший тренер сборной Украины в шоке от заявлений, будто за каждую игровую минуту Зинченко на Евро-2016 его штаб получал от агентов игрока тысячу долларов

Михаил Фоменко и Александр Зинченко / Фото: Getty Images

Бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко отреагировал на информацию, якобы он за взятки от агентов вызывал футболистов, включая Александра Зинченко, в сборную и предоставлял им игровое время.

"Кто это вам такое рассказал? Это дебилизм. Это же надо было... Это даже нельзя назвать нормальными делами", – приводит слова Михаила Фоменко Tribuna.com

На уточняющий вопрос – "То есть, такого не было?" – Фоменко ответил: "А как может такое быть? Это дебилизм. Все, до свидания".

Александр Зинченко и Михаил Фоменко / Фото: Getty Images

В ЧЕМ СУТЬ СКАНДАЛА

"Фоменко делал такие вещи, – заявил ранее ведущий ТаТоТаке Андрей Сенькив. – Было такое название – "дети Фоменко". Он вызывал некоторых футболистов, чтобы получить деньги. Он их заигрывал, а потом агенты выбивали больше денег в контрактах футболистов. Это очень распространенная практика в странах третьего мира – Нигерии, Камеруне и, конечно же, в Украине"

"По моей информации, не буду говорить только о Фоменко, может, даже тренерский штаб, не знаю, как деньги делились, получал одну тысячу долларов за каждую минуту Зинченко на поле в матче Евро-2016"

"Тогда Зинченко сыграл на Евро во всех трех матчах. Без компенсированного времени он провел на поле 96 минут – это где-то 100 тысяч долларов", – сказал Сенькив

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Напомним, на Евро-2016 во Франции под руководством Михаила Фоменко сборная Украины стала худшей командой турнира, проиграв все три матча с общей разницей мячей 0:5.