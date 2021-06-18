18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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"Это дебилизм!" Фоменко отреагировал на обвинения, что за взятки выпускал Зинченко в сборной

Олег Люлька Олег Люлька
18 июня, 13:41
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Бывший тренер сборной Украины в шоке от заявлений, будто за каждую игровую минуту Зинченко на Евро-2016 его штаб получал от агентов игрока тысячу долларов
Михаил Фоменко и Александр Зинченко
Михаил Фоменко и Александр Зинченко / Фото: Getty Images

Бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко отреагировал на информацию, якобы он за взятки от агентов вызывал футболистов, включая Александра Зинченко, в сборную и предоставлял им игровое время.

"Кто это вам такое рассказал? Это дебилизм. Это же надо было... Это даже нельзя назвать нормальными делами", – приводит слова Михаила Фоменко Tribuna.com

На уточняющий вопрос – "То есть, такого не было?" – Фоменко ответил: "А как может такое быть? Это дебилизм. Все, до свидания".

Александр Зинченко и Михаил Фоменко
Александр Зинченко и Михаил Фоменко / Фото: Getty Images

В ЧЕМ СУТЬ СКАНДАЛА

"Фоменко делал такие вещи, – заявил ранее ведущий ТаТоТаке Андрей Сенькив. – Было такое название – "дети Фоменко". Он вызывал некоторых футболистов, чтобы получить деньги. Он их заигрывал, а потом агенты выбивали больше денег в контрактах футболистов. Это очень распространенная практика в странах третьего мира – Нигерии, Камеруне и, конечно же, в Украине"

"По моей информации, не буду говорить только о Фоменко, может, даже тренерский штаб, не знаю, как деньги делились, получал одну тысячу долларов за каждую минуту Зинченко на поле в матче Евро-2016"

"Тогда Зинченко сыграл на Евро во всех трех матчах. Без компенсированного времени он провел на поле 96 минут – это где-то 100 тысяч долларов", – сказал Сенькив

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Напомним, на Евро-2016 во Франции под руководством Михаила Фоменко сборная Украины стала худшей командой турнира, проиграв все три матча с общей разницей мячей 0:5.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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