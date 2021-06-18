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Чехия --
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Шотландия --
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Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Баннер против Луческу вывесили на матче сборной Украины в Бухаресте

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
18 июня, 09:06
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Ультрас Динамо продолжают негодовать по поводу пребывания румынского специалиста на посту тренера киевлян – новая акция протеста состоялась на матче Евро-2020
Баннер против Луческу в Бухаресте
Баннер против Луческу в Бухаресте / Фото: Twitter

На матче Украина – Северная Македония 2:1 в Бухаресте не обошлось без скандала на трибунах.

Представители ультрас Динамо вывесили на стадионе баннер с перечеркнутым изображением Мирчи Луческу, продолжая протестовать против его пребывания на посту главного тренера киевлян.

Об этом сообщает румынский журналист Эмануэль Рошу у себя в Twitter.

При этом сам Мирча Луческу находился на трибунах арены в Бухаресте, поддерживая сборную Украины.

Ранее мы писали, что Мирча Луческу согласился стать послом сборной Украины на Евро-2020, помогая ей заполучить максимальную поддержку болельщиков в Бухаресте, где "сине-желтые" уже сыграли с Северной Македонией 17 июня и еще встретятся с Австрией 21-го.

Мирча Луческу и Андрей Шевченко
Мирча Луческу и Андрей Шевченко / Фото: ua-football

При этом Андрей Шевченко рассказывал, что Луческу уже побывал в лагере сборной Украины в Бухаресте. "Он приехал поздороваться. Мирча работает в Украине, он очень хорошо знаком с работой сборной. И готов помочь нам, если понадобится", – говорил Шева.

Напомним, после двух туров на Евро-2020 Украина занимает второе место в группе "С". Чтобы сохранить его и гарантированно выйти в 1/8 финала, 21 июня команде Шевченко нужно не проиграть Австрии.

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A
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E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
2:0
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Пятница, 18 июня
16:00
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19:00
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22:00
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Суббота, 19 июня
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