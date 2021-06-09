Не только Луческу: Шеве в Бухаресте помогают два звездных румына

Мирча Луческу уже побывал в лагере сборной Украины в Бухаресте. Также в помощниках у Андрея Шевченко – бывший полузащитник Динамо Флорин Чернат

Мирча Луческу и Андрей Шевченко / Фото: ua-football

Сборной Украины, которая на время Евро базируется в Бухаресте, помогают два звездных румына – не только главный тренер Динамо Мирча Луческу, но и бывший игрок киевского клуба Флорин Чернат.

Об этом главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко рассказал сегодня на своей первой пресс-конференции в Бухаресте.

"Нас очень тепло встретили в Бухаресте, большое спасибо организаторам. Мы очень довольны размещением и условиями"

"Нас уже посетил Мирча Луческу, – приводит слова Андрея Шевченко Tribuna.com. – Он приехал поздороваться. Мирча работает в Украине, он очень хорошо знаком с работой сборной. И готов помочь нам, если понадобится"

"Также мы контактировали с Флорином Чернатом. Он помогает моей команде здесь"

Тренер киевлян Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: УАФ

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу согласился стать послом сборной Украины на Евро-2020, помогая ей заполучить максимальную поддержку болельщиков в Бухаресте, где "сине-желтые" сыграют с Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21-го).

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Однако, похоже, работой с болельщиками роль Луческу не ограничится. Шева может рассчитывать и на совет 75-летнего румына.