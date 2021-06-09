Сборная Украины "на стиле" в Бухаресте – там ей уже нарисовали победу

Команда Андрея Шевченко прибыла в столицу Румынии в деловых костюмах, а в отеле ее ждал рисунок с трофеем и чемпионским голом Руслана Малиновского

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: УАФ

Сборная Украины "на стиле", в деловых костюмах, прибыла в Бухарест, где будет базироваться во время Евро. Пограничники прямо на спуске с трапа проверили у украинцев документы, после чего команда Андрея Шевченко отбыла в гостиницу "Каро".

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На входе в отель "сине-желтых" встретили флаг Украины и большая вывеска с хештегом #МиЗбірна, а внутри гостиницы – фотокартины с игроками, в частности, Романом Яремчуком и Сергеем Сидорчуком, а также стенд с рисунками от болельщиков. На одном из них изображен трофей Евро-2020, который Украина с возгласами "Ура! Перемога!" добывает благодаря удару футболиста под номером 8. Это – Руслан Малиновский.

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Отметим, что через несколько дней из Бухареста наша сборная вылетит в Амстердам, где 13 июня сыграет свой первый матч на Евро с Нидерландами. А затем вернется в столицу Румынии, где встретится с Северной Македонией (17-го) и Австрией (21-го). В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.