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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Збірна України "на стилі" в Бухаресті – там їй вже намалювали перемогу

Олег Люлька Олег Люлька
9 червня, 06:51
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Команда Андрія Шевченка прибула до столиці Румунії в ділових костюмах, а в готелі на неї чекав малюнок з трофеєм і чемпіонським голом Руслана Маліновського
Тренер збірної України Андрій Шевченко
Тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: УАФ

Збірна України "на стилі", в ділових костюмах, прибула до Бухареста, де базуватиметься під час Євро. Прикордонники безпосередньо на спуску з трапа перевірили в українців документи, після чого команда Андрія Шевченка відбула до готелю "Каро".

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На вході до готелю "синьо-жовтих" зустріли прапор України і велика вивіска з хештегом #МиЗбірна, а всередині – фотокартини з гравцями, зокрема, Романом Яремчуком та Сергієм Сидорчуком, а також стенд з малюнками від уболівальників. На одному з них зображено трофей Євро-2020, який Україна з вигуками "Ура! Перемога!" здобуває завдяки удару футболіста під номером 8. Це – Руслан Маліновський.

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Відзначимо, що за кілька днів з Бухареста наша збірна вилетить до Амстердама, де 13 червня зіграє свій перший матч на Євро з Нідерландами. А потім повернеться до столиці Румунії, де зустрінеться з Північною Македонією (17-го) і Австрією (21-го). До 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири найкращі треті команди з шести.

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