Россия направила письмо в УЕФА с требованием запретить форму сборной Украины

В России аргументируют свое недовольство тем, что футбол должен оставаться вне политики. А элементы на новой экипировке сборной Украины, по их мнению, нарушают принципы УЕФА

Новая форма сборной Украины / Фото: Facebook

В России не оставляют надежд лишить сборную Украины права играть на Евро-2020 в форме с контуром Украины и Крымом. Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА с просьбой запретить Украине использовать новую экипировку.

Читайте также: Вообще не интересует! Шева – о реакции России на форму сборной Украины

"Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания. Футбол – это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний", – приводит слова заявления пресс-служба РФС.

Интересно, что накануне УЕФА одобрил новую форму сборной Украины с украинским Крымом и словами "Слава Украине!" – несмотря на все протесты россиян.