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Ошибка или провокация УЕФА? УАФ оправдалась за скандал с плейлистом сборной Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша
8 июня, 21:29
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Украинские футболисты добавили в плейлист к Евро-2020 всего одну песню, остальные выбирали в УЕФА согласно украинским чартам. Такое объяснение скандалу дали в УАФ
С плейлистом сборной Украины ошиблись в УЕФА
С плейлистом сборной Украины ошиблись в УЕФА / Фото: AFP, Instagram

Украинская ассоциация футбола перекинула ответственность за создание скандального плейлиста сборной Украины, где присутствовали песни российских исполнителей, на УЕФА. Они утверждают, что в европейском органе руководствовались данными из локальных чартов нашей страны.

Отметим, что плейлист уже был почищен от присутствия российских исполнителей. Были удалены все песни, кроме официального гимна Евро-2020.

"Мы сознательно выдержали паузу перед тем, как комментировать тему с так называемым "музыкальным плейлистом национальной сборной". Ведь ждали ответа коллег из УЕФА. Дело в том, что композиции из перечня, который появился в СМИ как "выбор игроков главной команды Украины", наши футболисты на самом деле не выбирали. За исключением одной песни – "Їхали козаки" группы "Тінь сонця".

Остальные песни самостоятельно выбрали коллеги из УЕФА и, по их словам, в своем выборе они пользовались данными из локальных чартов Украины.

К сожалению, об итогах такого кастинга УАФ не сообщили. В ответ на наш запрос в УЕФА отметили, что уже приняли меры для исправления этого недоразумения и готовы к формированию альтернативного символического плейлиста сборной Украины.

Скандальный перечень композиций, где среди прочего есть исполнители, которым запрещен въезд в Украину, будет заблокирован. Неприятный инцидент исчерпан", – говорится в официальном заявлении УАФ в Instagram.

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