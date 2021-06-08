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Украинских болельщиков не пускают в Нидерланды на Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
8 июня, 21:51
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Болельщики из Украины не смогут вживую поддержать национальную команду в Амстердаме. Власти Нидерландов запретили въезд жителям стран не из ЕС из-за коронавируса
Украинские болельщики не смогут посетить матч против Нидерландов
Украинские болельщики не смогут посетить матч против Нидерландов / Фото: AFP

Украинских болельщиков не пустят в Нидерланды на стартовый матч сборной Украины на Евро-2020 против Нидерландов, который пройдет в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" 13 июня, начало – в 22:00.

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Руководство страны оставило в силе запрет на свободный въезд для граждан из стран, не являющихся членами ЕС в связи с продолжающейся пандемией коронавируса, сообщает канал Футбол 1.

Отметим, что в Амстердаме Украина проведет всего один матч группового этапа. Далее наша команда вернется в Румынию, где она проживает на время Евро-2020, и в Бухаресте сыграет с Северной Македонией и Австрией.

В тренде

Накануне Румыния смягчила правила въезда для иностранцев. Болельщики могут посетить матч при условии предъявления паспорта вакцинации или справку о наличии антител типа IgG. Также подходит наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до въезда в Румынию.

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