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Такого вы еще не видели! Сборная Украины тренируется треугольными мячами (видео)

Олег Люлька Олег Люлька
9 июня, 10:41
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Необычные мячи, которые являются чем-то средним между футбольным и регбийным, используются в нашей команде для отработки вратарских рефлексов на случай рикошетов
Тренировка сборной необычными мячами
Тренировка сборной необычными мячами / Фото: YouTube

В сборной Украины перед Евро тренируются необычными мячами – треугольными. Это нечто среднее между футбольным и регбийным мячами.

Видео одной из таких тренировок опубликовал канал vZbirna.

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Сперва необычным оранжевым мячом Андрей Шевченко проверяет Андрея Лунина – вратарь Реала отбивает все дальние удары коуча. А затем уже тренер вратарей сборной Педро Хара с нескольких метров бросает этот мяч по углам, гоняя Георгия Бущана.

На реплику пресс-атташе Андрея Шевченко Николая Василькова – "Они же отлетают неизвестно куда" – Бущан отреагировал: "А в игре так и происходит, когда перед тобой куча игроков".

В этом и смысл использования угловых мячей – отработка вратарских рефлексов на случай непредсказуемых отскоков и рикошетов.

"В Динамо таких мячей нет. Но скоро будут", – заметил Бущан, которому прочат роль основного вратаря сборной Украины на Евро

Напомним, что сборная Украины уже в Бухаресте. Через пару дней она вылетит в Амстердам, где 13 июня сыграет свой первый матч на Евро с Нидерландами. А затем вернется в столицу Румынии, где встретится с Северной Македонией (17-го) и Австрией (21-го). В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.

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