Не тільки Луческу: Шеві в Бухаресті допомагають два зіркових румуни

Мірча Луческу вже побував у таборі збірної України в Бухаресті. Також у помічниках в Андрія Шевченка – колишній півзахисник Динамо Флорін Чернат

Мірча Луческу і Андрій Шевченко / Фото: ua-football

Збірній України, яка на час Євро базується в Бухаресті, допомагають два зіркових румуна – не тільки головний тренер Динамо Мірча Луческу, але і колишній гравець київського клубу Флорін Чернат.

Про це головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко розповів сьогодні на своїй першій прес-конференції в Бухаресті.

"Нас дуже тепло зустріли в Бухаресті, велике спасибі організаторам. Ми дуже задоволені розміщенням і умовами"

"До нас уже навідався Мірча Луческу, – наводить слова Андрія Шевченка Tribuna.com. – Він приїхав привітатися. Мірча працює в Україні, він дуже добре знайомий з роботою збірної. І готовий допомогти нам, якщо знадобиться"

"Також ми контактували з Флоріном Чернатом. Він допомагає моїй команді тут"

Тренер киян Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: УАФ

Раніше повідомлялося, що Мірча Луческу погодився стати послом збірної України на Євро-2020, допомагаючи їй отримати максимальну підтримку вболівальників у Бухаресті, де "синьо-жовті" зіграють з Північною Македонією (17 червня) і Австрією (21-го).

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Однак, схоже, роботою з уболівальниками роль Луческу не обмежиться. Шева може розраховувати і на пораду 75-річного румуна.