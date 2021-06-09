Не тільки Луческу: Шеві в Бухаресті допомагають два зіркових румуни

Збірній України, яка на час Євро базується в Бухаресті, допомагають два зіркових румуна – не тільки головний тренер Динамо Мірча Луческу, але і колишній гравець київського клубу Флорін Чернат.
Про це головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко розповів сьогодні на своїй першій прес-конференції в Бухаресті.
"Нас дуже тепло зустріли в Бухаресті, велике спасибі організаторам. Ми дуже задоволені розміщенням і умовами"
"До нас уже навідався Мірча Луческу, – наводить слова Андрія Шевченка Tribuna.com. – Він приїхав привітатися. Мірча працює в Україні, він дуже добре знайомий з роботою збірної. І готовий допомогти нам, якщо знадобиться"
"Також ми контактували з Флоріном Чернатом. Він допомагає моїй команді тут"
Раніше повідомлялося, що Мірча Луческу погодився стати послом збірної України на Євро-2020, допомагаючи їй отримати максимальну підтримку вболівальників у Бухаресті, де "синьо-жовті" зіграють з Північною Македонією (17 червня) і Австрією (21-го).
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Однак, схоже, роботою з уболівальниками роль Луческу не обмежиться. Шева може розраховувати і на пораду 75-річного румуна.