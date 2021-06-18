Кошмар для РФ! Россия боится, что Украина не даст ей выйти в 1/8 Евро

В РФ опасаются, что команда Андрея Шевченко проиграет 21 июня Австрии, но в рейтинге третьих сборных Евро окажется выше россиян и не даст им выйти в плей-офф

Андрей Шевченко и Артем Дзюба / Фото: Reuters

В России опасаются, что сборная Украины помешает ей выйти в 1/8 финала Евро-2020.

Об этом сообщает Спорт-Экспресс.

Это может случиться, если в своих группах "С" и "В" Украина и Россия займут третьи места. Наиболее вероятный расклад для этого: поражение Украины от Австрии в группе С 21 июня, а также поражение в тот же день россиян от Дании в один гол в результативном матче (1:2, 2:3 и так далее) при победе Бельгии над Финляндией в группе В.

Напомним, что в плей-офф, помимо двух сборных из каждого квартета, выходят четыре лучшие команды из шести, занявших третьи места. Они ранжируются между собой по числу очков, а далее – разнице мячей и количеству голов.

Читайте также: Почему Малиновский не забил пенальти македонцам и что бы его сильно расстроило

У России при раскладе, указанном выше, будет 3 очка и "минус 3", а вот у Украины – 3 очка и лучшая, чем у россиян, разница мячей, если она не уступит Австрии в три гола или более.

"Если при таком варианте развития событий найдется еще три сборных с третьих мест, которых обойдут Россию, и хотя бы одна, которая не обойдет Украину, команда Черчесова останется за бортом плей-офф", – опасаются медиа РФ

Российские болельщики на Евро / Фото: Getty Images

Напомним, чтобы Украине занять второе место в своей группе и гарантированно выйти в 1/8 финала Евро, 21 июня достаточно не проиграть Австрии.