17 июня 16:00 Видео
Украина 2
Северная Македония 1
17 июня 19:00 Видео
Дания 1
Бельгия 2
17 июня 22:00 Видео
Нидерланды 2
Австрия 0
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Кошмар для РФ! Россия боится, что Украина не даст ей выйти в 1/8 Евро

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
18 июня, 08:36
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В РФ опасаются, что команда Андрея Шевченко проиграет 21 июня Австрии, но в рейтинге третьих сборных Евро окажется выше россиян и не даст им выйти в плей-офф
Андрей Шевченко и Артем Дзюба
Андрей Шевченко и Артем Дзюба / Фото: Reuters

В России опасаются, что сборная Украины помешает ей выйти в 1/8 финала Евро-2020.

Об этом сообщает Спорт-Экспресс.

Это может случиться, если в своих группах "С" и "В" Украина и Россия займут третьи места. Наиболее вероятный расклад для этого: поражение Украины от Австрии в группе С 21 июня, а также поражение в тот же день россиян от Дании в один гол в результативном матче (1:2, 2:3 и так далее) при победе Бельгии над Финляндией в группе В.

Напомним, что в плей-офф, помимо двух сборных из каждого квартета, выходят четыре лучшие команды из шести, занявших третьи места. Они ранжируются между собой по числу очков, а далее – разнице мячей и количеству голов.

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У России при раскладе, указанном выше, будет 3 очка и "минус 3", а вот у Украины – 3 очка и лучшая, чем у россиян, разница мячей, если она не уступит Австрии в три гола или более.

"Если при таком варианте развития событий найдется еще три сборных с третьих мест, которых обойдут Россию, и хотя бы одна, которая не обойдет Украину, команда Черчесова останется за бортом плей-офф", – опасаются медиа РФ

Российские болельщики на Евро
Российские болельщики на Евро / Фото: Getty Images

Напомним, чтобы Украине занять второе место в своей группе и гарантированно выйти в 1/8 финала Евро, 21 июня достаточно не проиграть Австрии.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
2:1
Видео О матче
1:2
Видео О матче
2:0
Видео О матче
Пятница, 18 июня
16:00
Смотри на:
19:00
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22:00
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