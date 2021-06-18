18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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"Це дебілізм!" Фоменко відреагував на звинувачення в тому, що за хабарі випускав Зінченка в збірній

Олег Люлька Олег Люлька
18 червня, 13:41
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Колишній тренер збірної України в шоці від заяв, ніби за кожну ігрову хвилину Зінченка на Євро-2016 його штаб отримував від агентів гравця тисячу доларів
Михайло Фоменко і Олександр Зінченко
Михайло Фоменко і Олександр Зінченко / Фото: Getty Images

Колишній головний тренер збірної України Михайло Фоменко відреагував на інформацію, нібито він за хабарі від агентів викликав футболістів, включаючи Олександра Зінченка, до збірної і надавав їм ігровий час.

"Хто це вам таке сказав? Це дебілізм. Це ж треба було... Це навіть не можна назвати нормальними справами", – наводить слова Михайла Фоменка Tribuna.com

На уточнююче питання – "Тобто, такого не було?" – Фоменко відповів: "А як може таке бути? Це дебілізм. Годі, до побачення".

Олександр Зінченко і Михайло Фоменко
Олександр Зінченко і Михайло Фоменко / Фото: Getty Images

У ЧОМУ СУТЬ СКАНДАЛУ

"Фоменко робив такі речі, – заявив раніше ведучий ТаТоТаке Андрій Сеньків. – Була така назва – "діти Фоменка". Він викликав деяких футболістів, щоб отримати гроші. Він їх загравав, а потім агенти вибивали більше грошей в контрактах футболістів. Це дуже поширена практика в країнах третього світу – Нігерії, Камеруні і, звичайно ж, в Україні"

"За моєю інформацією, не буду говорити тільки про Фоменка, може, навіть тренерський штаб, не знаю, як гроші ділилися, отримував одну тисячу доларів за кожну хвилину Зінченка на полі в матчі Євро-2016"

"Тоді Зінченко зіграв на Євро в усіх трьох матчах. Без компенсованого часу він провів на полі 96 хвилин – це десь 100 тисяч доларів", – сказав Сеньків

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Нагадаємо, на Євро-2016 у Франції під керівництвом Михайла Фоменка збірна України стала найгіршою командою турніру, програвши всі три матчі із загальною різницею м'ячів 0:5.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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Субота, 19 червня
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