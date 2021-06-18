"Це дебілізм!" Фоменко відреагував на звинувачення в тому, що за хабарі випускав Зінченка в збірній

Колишній тренер збірної України в шоці від заяв, ніби за кожну ігрову хвилину Зінченка на Євро-2016 його штаб отримував від агентів гравця тисячу доларів

Михайло Фоменко і Олександр Зінченко / Фото: Getty Images

Колишній головний тренер збірної України Михайло Фоменко відреагував на інформацію, нібито він за хабарі від агентів викликав футболістів, включаючи Олександра Зінченка, до збірної і надавав їм ігровий час.

"Хто це вам таке сказав? Це дебілізм. Це ж треба було... Це навіть не можна назвати нормальними справами", – наводить слова Михайла Фоменка Tribuna.com

На уточнююче питання – "Тобто, такого не було?" – Фоменко відповів: "А як може таке бути? Це дебілізм. Годі, до побачення".

Олександр Зінченко і Михайло Фоменко / Фото: Getty Images

У ЧОМУ СУТЬ СКАНДАЛУ

"Фоменко робив такі речі, – заявив раніше ведучий ТаТоТаке Андрій Сеньків. – Була така назва – "діти Фоменка". Він викликав деяких футболістів, щоб отримати гроші. Він їх загравав, а потім агенти вибивали більше грошей в контрактах футболістів. Це дуже поширена практика в країнах третього світу – Нігерії, Камеруні і, звичайно ж, в Україні"

"За моєю інформацією, не буду говорити тільки про Фоменка, може, навіть тренерський штаб, не знаю, як гроші ділилися, отримував одну тисячу доларів за кожну хвилину Зінченка на полі в матчі Євро-2016"

"Тоді Зінченко зіграв на Євро в усіх трьох матчах. Без компенсованого часу він провів на полі 96 хвилин – це десь 100 тисяч доларів", – сказав Сеньків

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Нагадаємо, на Євро-2016 у Франції під керівництвом Михайла Фоменка збірна України стала найгіршою командою турніру, програвши всі три матчі із загальною різницею м'ячів 0:5.