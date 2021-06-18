Швеция – Словакия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Следите в онлайн-режиме за ходом поединка группы Е между шведами и словаками в Санкт-Петербурге – видео голов матча, яркие фотографии и комментарии

В пятницу, 18 июня, в Санкт-Петербурге проходит матч второго тура группы Е чемпионата Европы Швеция – Словакия. Начало – в 16:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния.

ШВЕЦИЯ – СЛОВАКИЯ

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В предыдущих пяти встречах Словакия ни разу не обыграла шведов (3 ничьи, 2 поражения), но все когда-то происходит впервые. И если этому суждено случиться именно сейчас, словаки автоматически попадут в плей-офф Евро-2020.

Напомним, в первом туре Швеция сенсационно сыграла 0:0 с Испанией.

Сотворила сенсацию на старте Евро и Словакия, одолевшая Польшу 2:1.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

Швеция: Ульсен; Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон; С. Ларссон, Экдаль, Ульссон, Форсберг; Исак, Берг

Словакия: Дубравка; Пекарик, Шатка, Шкриниар, Губочан; Куцка, Громада; Гараслин, Гамшик, Мак; Дуда

Смотрите, как перед матчем со Словакией шведы играли... в гольф

ШВЕЦИЯ – СЛОВАКИЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики FAVBET считают фаворитом матча Швецию. На ее победу установлен коэффициент 1.94, на ничью – 3.35, на победу Словакии – 4.70. Наиболее вероятным счетом называется выигрыш шведов 1:0.

ШВЕЦИЯ – СЛОВАКИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Швеция – Словакия в пятницу, 18 июня, начиная с 16:00, покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на платформе OLL.TV.