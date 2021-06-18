Швеція – Словаччина: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Стежте в онлайн-режимі за ходом поєдинку групи Е між шведами та словаками в Санкт-Петербурзі – відео голів матчу, яскраві фотографії та коментарі

У п'ятницю, 18 червня, в Санкт-Петербурзі відбувається матч другого туру групи Е чемпіонату Європи Швеція – Словаччина. Початок – о 16:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього протистояння.

У попередніх п'яти зустрічах Словаччина жодного разу не обіграла шведів (3 нічиї, 2 поразки), але все колись відбувається вперше. І якщо цьому судилося статися саме зараз, словаки автоматично потраплять до плей-оф Євро-2020.

Нагадаємо, в першому турі Швеція сенсаційно зіграла 0:0 з Іспанією.

Створила сенсацію на старті Євро і Словаччина, яка здолала Польщу 2:1.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ВІД УЄФА

Швеція: Ульсен; Лустіг, Лінделеф, Даніельсон, Аугустінссон; С. Ларссон, Екдаль, Ульсон, Форсберг; Ісак, Берг

Словаччина: Дубравка; Пекарик, Шатка, Шкриніар, Губочан; Куцка, Громада; Гараслін, Гамшик, Мак; Дуда

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ШВЕЦІЯ – СЛОВАЧЧИНА: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики FAVBET вважають фаворитом матчу Швецію. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.94, на нічию – 3.35, на перемогу Словаччини – 4.70. Найвірогіднішим рахунком називається виграш шведів 1:0.

ШВЕЦІЯ – СЛОВАЧЧИНА: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Швеція – Словаччина в п'ятницю, 18 червня, починаючи з 16:00, покажуть канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на платформі OLL.TV.