18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Швеція

16:00

Словаччина

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Швеція – Словаччина: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
18 червня, 10:21
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Стежте в онлайн-режимі за ходом поєдинку групи Е між шведами та словаками в Санкт-Петербурзі – відео голів матчу, яскраві фотографії та коментарі

У п'ятницю, 18 червня, в Санкт-Петербурзі відбувається матч другого туру групи Е чемпіонату Європи Швеція – Словаччина. Початок – о 16:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього протистояння.

ОНЛАЙН ШВЕЦІЯ – СЛОВАЧЧИНА – ТУТ

У попередніх п'яти зустрічах Словаччина жодного разу не обіграла шведів (3 нічиї, 2 поразки), але все колись відбувається вперше. І якщо цьому судилося статися саме зараз, словаки автоматично потраплять до плей-оф Євро-2020.

Нагадаємо, в першому турі Швеція сенсаційно зіграла 0:0 з Іспанією.

Створила сенсацію на старті Євро і Словаччина, яка здолала Польщу 2:1.

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Словаччина Словаччина Сло
1
1
0
0
2
1
1
3
Забиті 2
Пропущені 1
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
2
Іспанія Іспанія Ісп
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
3
Швеція Швеція Шве
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
4
Польща Польща Пол
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: П

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ВІД УЄФА

Швеція: Ульсен; Лустіг, Лінделеф, Даніельсон, Аугустінссон; С. Ларссон, Екдаль, Ульсон, Форсберг; Ісак, Берг

Словаччина: Дубравка; Пекарик, Шатка, Шкриніар, Губочан; Куцка, Громада; Гараслін, Гамшик, Мак; Дуда

Дивіться, як перед матчем зі Словаччиною шведи грали... в гольф

ШВЕЦІЯ – СЛОВАЧЧИНА: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики FAVBET вважають фаворитом матчу Швецію. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.94, на нічию – 3.35, на перемогу Словаччини – 4.70. Найвірогіднішим рахунком називається виграш шведів 1:0.

ШВЕЦІЯ – СЛОВАЧЧИНА: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Швеція – Словаччина в п'ятницю, 18 червня, починаючи з 16:00, покажуть канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на платформі OLL.TV.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Пʼятниця, 18 червня
16:00
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19:00
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22:00
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Субота, 19 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
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