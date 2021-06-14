Це Росія: фанат зі Словаччини пригощав горілкою в метро. Пили з однієї чарки

Вболівальник збірної Словаччини почав святкувати перемогу команди в матчі проти Польщі ще до початку зустрічі. Він ходив по вагону метро з пляшкою горілки і пригощав усіх бажаючих

Словацький уболівальник пригощав горілкою в метро / Фото: Twitter

Словацькі вболівальники наливали горілку всім бажаючим в метро Санкт-Петербурга. Вболівальник в футболці національної команди Словаччини гуляв по вагону і пропонував чарку горілки. Незважаючи на карантин, знаходилися бажаючі випити з ним з однієї чарки.

Цікаво, що святкував фанат ще до початку матчу проти Польщі, який завершився перемогою словаків з рахунком 2:1. Навіть страшно уявити, як він відзначав перемогу улюбленої команди.

Нагадаємо, що матч Польща – Словаччина подарував уболівальникам одразу кілька цікавих фактів. Вперше в історії чемпіонатів Європи автоголом відзначився воротар. Статус невдахи тепер належить Войцеху Щенсному.

У відповідь поляки зуміли забити гол через 34 секунди після початку другого тайму. Реактивним взяттям воріт відзначився Король Лінетті.

А потім сталося перше вилучення на Євро-2020 – Гжегож Крихов'як підвів свою команду і залишив в меншості, чим і скористався суперник.