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Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
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Португалія --
Франція --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Це Росія: фанат зі Словаччини пригощав горілкою в метро. Пили з однієї чарки

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
14 червня, 22:17
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Вболівальник збірної Словаччини почав святкувати перемогу команди в матчі проти Польщі ще до початку зустрічі. Він ходив по вагону метро з пляшкою горілки і пригощав усіх бажаючих
Словацький уболівальник пригощав горілкою в метро
Словацький уболівальник пригощав горілкою в метро / Фото: Twitter

Словацькі вболівальники наливали горілку всім бажаючим в метро Санкт-Петербурга. Вболівальник в футболці національної команди Словаччини гуляв по вагону і пропонував чарку горілки. Незважаючи на карантин, знаходилися бажаючі випити з ним з однієї чарки.

Цікаво, що святкував фанат ще до початку матчу проти Польщі, який завершився перемогою словаків з рахунком 2:1. Навіть страшно уявити, як він відзначав перемогу улюбленої команди.

Нагадаємо, що матч Польща – Словаччина подарував уболівальникам одразу кілька цікавих фактів. Вперше в історії чемпіонатів Європи автоголом відзначився воротар. Статус невдахи тепер належить Войцеху Щенсному.

У відповідь поляки зуміли забити гол через 34 секунди після початку другого тайму. Реактивним взяттям воріт відзначився Король Лінетті.

А потім сталося перше вилучення на Євро-2020 – Гжегож Крихов'як підвів свою команду і залишив в меншості, чим і скористався суперник.

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D
E
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#
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І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
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Всі таблиці Євро
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Дивись на: Трансляція
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