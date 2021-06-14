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Бельгія --
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Відео голів та огляд матчу Польща – Словаччина на Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
14 червня, 21:17
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Словаччина і Польща билися в стартовому турі на Євро-2020. Уже в першому таймі словаки вийшли вперед після автоголу воротаря Войцеха Щенсного
/ Фото: REUTERS

Збірна Польщі в стартовому матчі на Євро-2020 програла команді Словаччини з рахунком 1:2. Поєдинок пройшов у Санкт-Петербурзі. Онлайн матчу Польща – Словаччина є на нашому сайті.

Огляд матчу Польща – Словаччина:

В середині першого тайму словаки вийшли вперед після сольного проходу Роберта Мака. Футболіст увійшов у штрафну і з гострого кута пробив у ближній кут. М'яч влучив у штангу, відскочив у голкіпера збірної Польщі Войцеха Щенсного і влетів у сітку. В результаті автогол записали на ім'я голкіпера поляків.

Через 34 секунди після початку другого тайму Польща відігралася – класний гол на свій рахунок записав Кароль Лінетти. Проте в середині тайму поляки залишилися в меншості після видалення Гжегожа Крихов'яка. Словаки швидко скористалися перевагою і вийшли вперед – відзначився Мілан Шкрініар.

Також в групі з Польщею та Словаччиною виступають Швеція та Іспанія. Свій очний поєдинок вони проведуть сьогодні пізніше. Онлайн Іспанія – Швеція є на нашому сайті.

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1
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Турція
1
0:3
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
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Вівторок, 15 червня
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