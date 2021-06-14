Відео голів та огляд матчу Польща – Словаччина на Євро-2020

Словаччина і Польща билися в стартовому турі на Євро-2020. Уже в першому таймі словаки вийшли вперед після автоголу воротаря Войцеха Щенсного

/ Фото: REUTERS

Збірна Польщі в стартовому матчі на Євро-2020 програла команді Словаччини з рахунком 1:2. Поєдинок пройшов у Санкт-Петербурзі. Онлайн матчу Польща – Словаччина є на нашому сайті.

Огляд матчу Польща – Словаччина:

В середині першого тайму словаки вийшли вперед після сольного проходу Роберта Мака. Футболіст увійшов у штрафну і з гострого кута пробив у ближній кут. М'яч влучив у штангу, відскочив у голкіпера збірної Польщі Войцеха Щенсного і влетів у сітку. В результаті автогол записали на ім'я голкіпера поляків.

Через 34 секунди після початку другого тайму Польща відігралася – класний гол на свій рахунок записав Кароль Лінетти. Проте в середині тайму поляки залишилися в меншості після видалення Гжегожа Крихов'яка. Словаки швидко скористалися перевагою і вийшли вперед – відзначився Мілан Шкрініар.

Також в групі з Польщею та Словаччиною виступають Швеція та Іспанія. Свій очний поєдинок вони проведуть сьогодні пізніше. Онлайн Іспанія – Швеція є на нашому сайті.