Коронавірус на Євро-2020! Першого хворого знайшли в Пітері

Захисник збірної Словаччини Денис Вавро і один член тренерського штабу команди здали позитивні тести на коронавірус напередодні матчу чемпіонату Європи проти Швеції. Про це повідомив тренер збірної Стефан Тарковіч.
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Це перший виявлений випадок зараження коронавірусом на Євро-2020. Вавро не має симптомів, зараз він ізольований.
Аналізи були взяті в середу на тренувальній базі збірної Словаччини в Санкт-Петербурзі.
Нагадаємо, що в першому матчі на чемпіонаті Європи збірна Словаччини обіграла Польщу – 2:1. Свій наступний поєдинок словаки проведуть 18 червня проти Швеції. Початок о 16:00. Шведи на старті турніру зіграли внічию з Іспанією – 0:0.