17 червня 16:00 Відео
Україна 2
Північна Македонія 1
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Коронавірус на Євро-2020! Першого хворого знайшли в Пітері

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 червня, 17:26
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Захисник словацької збірної Денис Вавро здав позитивний тест на COVID-19 на базі команди в Санкт-Петербурзі, також захворів і член тренерського штабу команди
Денис Вавро ізольований від команди, у нього COVID-19
Денис Вавро ізольований від команди, у нього COVID-19 / Фото: Getty Images

Захисник збірної Словаччини Денис Вавро і один член тренерського штабу команди здали позитивні тести на коронавірус напередодні матчу чемпіонату Європи проти Швеції. Про це повідомив тренер збірної Стефан Тарковіч.

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Це перший виявлений випадок зараження коронавірусом на Євро-2020. Вавро не має симптомів, зараз він ізольований.

Аналізи були взяті в середу на тренувальній базі збірної Словаччини в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, що в першому матчі на чемпіонаті Європи збірна Словаччини обіграла Польщу – 2:1. Свій наступний поєдинок словаки проведуть 18 червня проти Швеції. Початок о 16:00. Шведи на старті турніру зіграли внічию з Іспанією – 0:0.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
2
4:4
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
2:1
Відео Про матч
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
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Пʼятниця, 18 червня
16:00
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19:00
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