Коронавірус на Євро-2020! Першого хворого знайшли в Пітері

Захисник словацької збірної Денис Вавро здав позитивний тест на COVID-19 на базі команди в Санкт-Петербурзі, також захворів і член тренерського штабу команди

Денис Вавро ізольований від команди, у нього COVID-19 / Фото: Getty Images

Захисник збірної Словаччини Денис Вавро і один член тренерського штабу команди здали позитивні тести на коронавірус напередодні матчу чемпіонату Європи проти Швеції. Про це повідомив тренер збірної Стефан Тарковіч.

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Це перший виявлений випадок зараження коронавірусом на Євро-2020. Вавро не має симптомів, зараз він ізольований.

Аналізи були взяті в середу на тренувальній базі збірної Словаччини в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, що в першому матчі на чемпіонаті Європи збірна Словаччини обіграла Польщу – 2:1. Свій наступний поєдинок словаки проведуть 18 червня проти Швеції. Початок о 16:00. Шведи на старті турніру зіграли внічию з Іспанією – 0:0.