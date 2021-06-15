Іспанія заганяла м'яч і себе в матчі проти Швеції. Перші бублики на Євро-2020

Іспанські футболісти забули, що футбол – це не лише володіння м'ячем. Шведи закрилися на своїй половині поля і стримали натиск іменитого суперника

Шведи стримали Іспанію / Фото: REUTERS

Один з фаворитів Євро-2020 збірна Іспанії не зуміла забити Швеції в стартовому матч на чемпіонаті Європи. Онлайн Іспанія – Швеція є на нашому сайті.

Іспанія повністю домінувала на полі, але все перевага іспанців зводилася до володіння м'ячем. До перерви відсоток володіння становив божевільні 80 на 20 на користь іспанців. Більш того, підопічні Луїса Енріке зробили за перші 45 хвилин 419 передач – це рекорд з часів, як людство навчилося рахувати (якщо точніше – з 1980 року, коли з'явилася система підрахунку).

Проте, все це володіння не приносило ніякої користі іспанцям, а шведи при цьому дуже небезпечно огризались. Найшикарніший момент упустив Олександр Ісак, коли прорвався до чужих воріт, але влучив у штангу.

У другому таймі гра трохи вирівнялася, але так і не порадувала глядачів забитими м'ячами. Іспанія починає Євро-2020 нічиєю проти Швеції. До речі, у нас перша нульова нічия на турнірі.

Після закінчення матчу статистика передач склала 953 проти 180 на користь Іспанії. Чекаємо реакції від статистів.

Свої наступні матчі команди проведуть 18 червня. Іспанія зустрінеться з Польщею, а Швеція зіграє зі Словаччиною.