14 червня 16:00 Відео
Шотландія 0
Чехія 2
14 червня 19:00 Відео
Польща 1
Словаччина 2
14 червня 22:00 Відео
Іспанія 0
Швеція 0
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Євро-2020

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Іспанія заганяла м'яч і себе в матчі проти Швеції. Перші бублики на Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
15 червня, 00:03
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Іспанські футболісти забули, що футбол – це не лише володіння м'ячем. Шведи закрилися на своїй половині поля і стримали натиск іменитого суперника
Шведи стримали Іспанію
Шведи стримали Іспанію / Фото: REUTERS

Один з фаворитів Євро-2020 збірна Іспанії не зуміла забити Швеції в стартовому матч на чемпіонаті Європи. Онлайн Іспанія – Швеція є на нашому сайті.

Іспанія повністю домінувала на полі, але все перевага іспанців зводилася до володіння м'ячем. До перерви відсоток володіння становив божевільні 80 на 20 на користь іспанців. Більш того, підопічні Луїса Енріке зробили за перші 45 хвилин 419 передач – це рекорд з часів, як людство навчилося рахувати (якщо точніше – з 1980 року, коли з'явилася система підрахунку).

Проте, все це володіння не приносило ніякої користі іспанцям, а шведи при цьому дуже небезпечно огризались. Найшикарніший момент упустив Олександр Ісак, коли прорвався до чужих воріт, але влучив у штангу.

У другому таймі гра трохи вирівнялася, але так і не порадувала глядачів забитими м'ячами. Іспанія починає Євро-2020 нічиєю проти Швеції. До речі, у нас перша нульова нічия на турнірі.

Після закінчення матчу статистика передач склала 953 проти 180 на користь Іспанії. Чекаємо реакції від статистів.

Свої наступні матчі команди проведуть 18 червня. Іспанія зустрінеться з Польщею, а Швеція зіграє зі Словаччиною.

Груповий етап
Група E
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Словаччина Словаччина Сло
1
1
0
0
2
1
1
3
Забиті 2
Пропущені 1
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
2
Іспанія Іспанія Ісп
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
3
Швеція Швеція Шве
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
4
Польща Польща Пол
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: П

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
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Всі таблиці Євро
Понеділок, 14 червня
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Вівторок, 15 червня
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Середа, 16 червня
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