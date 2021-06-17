Коронавирус на Евро-2020! Первого заболевшего нашли в Питере

Защитник словацкой сборной Денис Вавро сдал положительный тест на COVID-19 на базе команды в Санкт-Петербурге, также заболел и член тренерского штаба команды

Денис Вавро изолирован от команды, у него COVID-19 / Фото: Getty Images

Защитник сборной Словакии Денис Вавро и один член тренерского штаба команды сдали положительные тесты на коронавирус в преддверии матча чемпионата Европы против Швеции. Об этом сообщил тренер сборной Стефан Таркович.

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Это первый выявленный случай заражения коронавирусом на Евро-2020. Вавро не имеет симптомов, сейчас он изолирован.

Анализы были взяты в среду на тренировочной базе сборной Словакии в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в первом матче на чемпионате Европы сборная Словакии обыграла Польшу – 2:1. Свой следующий поединок словаки проведут 18 июня против Швеции. Начало в 16:00. Шведы на старте турнира сыграли вничью с Испанией – 0:0.