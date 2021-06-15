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Словакия 2
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Испания 0
Швеция 0
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Испания загоняла мяч и себя в матче против Швеции. Первые баранки на Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
15 июня, 00:03
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Испанские футболисты забыли, что футбол – это не только владение мячом. Шведы закрылись на своей половине поля и сдержали натиск именитого соперника
Шведы сдержали Испанию
Шведы сдержали Испанию / Фото: REUTERS

Один из фаворитов Евро-2020 сборная Испании не сумела забить Швеции в стартовом матч на чемпионате Европы. Онлайн Испания – Швеция есть на нашем сайте.

Испания полностью доминировала на поле, но все преимущество испанцев сводилось к владению мячом. К перерыву процент владения составлял сумасшедшие 80 на 20 в пользу испанцев. Более того, подопечные Луиса Энрике сделали за первые 45 минут 419 передач – это рекорд со времен, как человечество научилось считать (если точнее – с 1980 года, когда появилась система подсчета).

Тем не менее, все это владение не приносило никакой пользы испанцам, а шведы при этом очень опасно огрызались. Самый шикарный момент упустил Александр Исак, когда прорвался к чужим воротам, но угодил в штангу.

Во втором тайме игра немного выровнялась, но так и не порадовала зрителей забитыми мячами. Испания начинает Евро-2020 ничьей против Швеции. Кстати, у нас первая нулевая ничья на турнире.

По окончании матча статистика передач составила 953 против 180 в пользу Испании. Ждем реакции от статистов.

Свои следующие матчи команды проведут 18 июня. Испания встретится с Польшей, а Швеция сыграет со Словакией.

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П
Заб.
Пр.
Разн.
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Словакия Словакия Сло
1
1
0
0
2
1
1
3
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: В
2
Испания Испания Исп
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
Швеция Швеция Шве
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
Польша Польша Пол
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: П

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
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