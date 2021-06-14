14 июня 37’
Шотландия 0
Чехия 0
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Испания

22:00

Швеция

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Испания – Швеция: онлайн центрального матча дня на Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
14 июня, 15:16
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Стартуют матчи Евро-2020 в группе Е. Испанцы и шведы дважды играли между собой в отборе к чемпионату, а теперь встречаются в Севилье

Сборные Испании и Швеции стартуют в группе Е матчем на "Ла-Картухе" в Севилье. Центральный поединок дня на Евро-2020 14 июня начнется в 22:00. Наш сайт проведет мудьтимедийный онлайн со всеми самыми интересными подробностями и видеоповторами.

ИСПАНИЯ – ШВЕЦИЯ

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Команды на Евро

И Швеция, и Испания в последние годы регулярно выступают на чемпионатах Европы, но с разным успехом. Пиренейцы на трех предыдущих турнирах пробивались в плей-офф и дважды взяли титул. Швеция не выходит из группы с 2004-го.

Испании выступает на Евро в 7-й раз подряд. Она выиграла трофей в 1964-м, затем в 2008-м, а в 2012 году первой в истории защитила титул. Испания и Германия/ФРГ – самые титулованные сборные чемпионатов континента – по три трофея. На прошлом турнире путь Испании преградили итальянцы в 1/8 финала – 2:0. С тех пор команда Луиса Энрике значительно омолодилась. Нет даже многолетнего капитана Сехио Рамоса – защитник восстанавливается после травмы.

Швеция пробилась на шестой чемпионат подряд и на седьмой в целом. Она не выходила из группы с 2004 года, когда вылетела в 1/4 финала. На Евро-2016 подопечные Эрика Хамрена заняли последнее место в группе с 1 очком. Выигрыш 2:0 у Франции в 3-м туре ЧЕ-2012 – единственная победа шведов в 8 последних матчах на турнире.

Большой потерей для "Трех корон" стала травма нападающего Милана Златана Ибрагимовича, который вернулся в сборную после большого перерыва и находился в отличной форме.

Последние 10 матчей

История личных встреч

Встреча в Севилье в стартовом туре Евро-2020 будет для соперников третьей в текущей кампании. Испанцы взяли четыре очка в двух матчах со шведами в квалификации турнира, три из которых пришлись на комфортную домашнюю победу. Шведы обыграли "Фурию роху" всего трижды и однажды в гостях – 3:1 в товарняке в Саламанке в июне 1988-го. В последующих трех выездных встречах с испанцами Швеция пропустила 10 мячей, не забив ни разу.

Где смотреть матч Испания – Швеция

В прямом эфире поединок в Севилье, начиная с 22:00, покажет телеканал "Украина", а также каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Трансляция онлайн будет доступна и на ресурсе OLL.TV.

Что говорили перед матчем

Главный тренер Испании Луис Энрике: "У шведов нет игрока, которого можно было бы считать мировой звездой, но они сильны командной игрой. У этой команды высокие, физически крепкие ребята, которые организованно действуют в обороне и точно знают, что они хотят делать на поле. Мы уже играли с ними в прошлом, и у них были шансы. Сейчас главное отличие в том, что эта игра на официальном турнире. Не сомневаюсь, что будет тяжелый матч. Надеюсь, мы справимся"

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон: "Матч на выезде с испанцами – одна из сложнейших задач в современном футболе. Нас ждет захватывающее приключение. Нужно сыграть на пределе, но мы уже показывали себя в таких матчах, и надеюсь, сможем показать еще раз. В прошлом мы уже доставляли им проблемы. Знаем, что если все будет хорошо получаться, у нас будет шанс"

Что говорят букмекеры

Безоговорочным фаворитом этой встречи является сборная Испании. На ее победу FAVBET принимает ставки с коэффициентом 1.37, в выигрыш Швеции верят гораздо меньше – 10.0, котировка на ничью – 5.10. Большая вероятность, что обе команды не забьют – 1.70. То есть, отличатся только испанцы. Самый популярный счет 2:0 в пользу хозяев – 5.00.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
2
Чехия
0
0:0
0
3
Шотландия
0
0:0
0
4
Хорватия
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 14 июня
0:0 (37’)
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на: Трансляция
Вторник, 15 июня
19:00
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22:00
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Среда, 16 июня
16:00
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