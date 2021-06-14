Испания – Швеция: онлайн центрального матча дня на Евро-2020

Стартуют матчи Евро-2020 в группе Е. Испанцы и шведы дважды играли между собой в отборе к чемпионату, а теперь встречаются в Севилье

Сборные Испании и Швеции стартуют в группе Е матчем на "Ла-Картухе" в Севилье. Центральный поединок дня на Евро-2020 14 июня начнется в 22:00. Наш сайт проведет мудьтимедийный онлайн со всеми самыми интересными подробностями и видеоповторами.

ИСПАНИЯ – ШВЕЦИЯ

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Команды на Евро

И Швеция, и Испания в последние годы регулярно выступают на чемпионатах Европы, но с разным успехом. Пиренейцы на трех предыдущих турнирах пробивались в плей-офф и дважды взяли титул. Швеция не выходит из группы с 2004-го.

Испании выступает на Евро в 7-й раз подряд. Она выиграла трофей в 1964-м, затем в 2008-м, а в 2012 году первой в истории защитила титул. Испания и Германия/ФРГ – самые титулованные сборные чемпионатов континента – по три трофея. На прошлом турнире путь Испании преградили итальянцы в 1/8 финала – 2:0. С тех пор команда Луиса Энрике значительно омолодилась. Нет даже многолетнего капитана Сехио Рамоса – защитник восстанавливается после травмы.

Швеция пробилась на шестой чемпионат подряд и на седьмой в целом. Она не выходила из группы с 2004 года, когда вылетела в 1/4 финала. На Евро-2016 подопечные Эрика Хамрена заняли последнее место в группе с 1 очком. Выигрыш 2:0 у Франции в 3-м туре ЧЕ-2012 – единственная победа шведов в 8 последних матчах на турнире.

Большой потерей для "Трех корон" стала травма нападающего Милана Златана Ибрагимовича, который вернулся в сборную после большого перерыва и находился в отличной форме.

Последние 10 матчей

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История личных встреч

Встреча в Севилье в стартовом туре Евро-2020 будет для соперников третьей в текущей кампании. Испанцы взяли четыре очка в двух матчах со шведами в квалификации турнира, три из которых пришлись на комфортную домашнюю победу. Шведы обыграли "Фурию роху" всего трижды и однажды в гостях – 3:1 в товарняке в Саламанке в июне 1988-го. В последующих трех выездных встречах с испанцами Швеция пропустила 10 мячей, не забив ни разу.

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Где смотреть матч Испания – Швеция

В прямом эфире поединок в Севилье, начиная с 22:00, покажет телеканал "Украина", а также каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Трансляция онлайн будет доступна и на ресурсе OLL.TV.

Что говорили перед матчем

Главный тренер Испании Луис Энрике: "У шведов нет игрока, которого можно было бы считать мировой звездой, но они сильны командной игрой. У этой команды высокие, физически крепкие ребята, которые организованно действуют в обороне и точно знают, что они хотят делать на поле. Мы уже играли с ними в прошлом, и у них были шансы. Сейчас главное отличие в том, что эта игра на официальном турнире. Не сомневаюсь, что будет тяжелый матч. Надеюсь, мы справимся"

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Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон: "Матч на выезде с испанцами – одна из сложнейших задач в современном футболе. Нас ждет захватывающее приключение. Нужно сыграть на пределе, но мы уже показывали себя в таких матчах, и надеюсь, сможем показать еще раз. В прошлом мы уже доставляли им проблемы. Знаем, что если все будет хорошо получаться, у нас будет шанс"

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Что говорят букмекеры

Безоговорочным фаворитом этой встречи является сборная Испании. На ее победу FAVBET принимает ставки с коэффициентом 1.37, в выигрыш Швеции верят гораздо меньше – 10.0, котировка на ничью – 5.10. Большая вероятность, что обе команды не забьют – 1.70. То есть, отличатся только испанцы. Самый популярный счет 2:0 в пользу хозяев – 5.00.