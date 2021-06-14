14 июня 16:00 Видео
Шотландия 0
Чехия 2
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Испания – Швеция: где и когда смотреть матч группы Е на Евро-2020 в понедельник

Елена Павлова Елена Павлова
14 июня, 16:53
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Фавориты группы сыграют на своем поле в Севилье 14 июня против неуступчивых скандинавов. Смотрите список всех трансляций на ТВ и в интернете
Сборная Швеции против Испании Фото/svenskfotboll.se
Сборная Швеции против Испании Фото/svenskfotboll.se

Сборные Испании и Швеции, которые вышли на Евро-2020 из одной отборочной группы, теперь встречаются и на чемпионате Европы в рамках квартета Е. Благодаря тому, что поединок пройдет в Севилье, у "красно-желтых" есть преимущество своего поля. Начало матча – в 22:00. Мультимедийный онлайн Испания – Швеция доступен на нашем сайте.

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В прямом эфире поединок в Севилье, начиная с 22:00, покажет телеканал "Украина", а также каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Трансляция онлайн будет доступна и на ресурсе OLL.TV.

Шведское издание Göteborgs-Posten опубликовало свой рецепт успешного результата для "Трех корон" в матче с Испанией. В нем всего пять "ингредиентов":

  1. Терпение
  2. Бережное отношение к своим моментам
  3. Компактность
  4. Стандарты
  5. Выдержать жару

Во втором поединке этой группы сыграют Польша и Словакия. Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19:00. Онлайн-трансляция Польша – Словакия пройдет на нашем сайте со всеми интересными подробностями.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 14 июня
0:2
Видео О матче
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на: Трансляция
Вторник, 15 июня
19:00
Смотри на:
22:00
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Среда, 16 июня
16:00
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