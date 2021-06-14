Іспанія – Швеція: де і коли дивитися матч групи Е на Євро-2020 у понеділок

Фаворити групи зіграють на своєму полі в Севільї 14 червня проти непоступливих скандинавів. Дивіться список всіх трансляцій на ТБ і в інтернеті

Збірна Швеції проти Іспанії Фото/svenskfotboll.se

Збірні Іспанії та Швеції, які вийшли на Євро-2020 з однієї відбіркової групи, тепер зустрічаються і на чемпіонаті Європи в рамках квартету Е. Завдяки тому, що поєдинок пройде в Севільї, у "червоно-жовтих" є перевага свого поля. Початок матчу – о 22:00. Мультимедійний онлайн Іспанія – Швеція доступний на нашому сайті.

Читайте також: Пожежа в готелі збірної Словаччини в Пітері: а за кілька годин матч на Євро-2020

У прямому ефірі поєдинок в Севільї, починаючи з 22:00, покаже телеканал "Україна", а також канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Трансляція онлайн буде доступна і на ресурсі OLL.TV.

Шведське видання Göteborgs-Posten опублікувало свій рецепт успішного результату для "Трьох корон" в матчі з Іспанією. У ньому всього п'ять "інгредієнтів":

Терпіння Дбайливе ставлення до своїх моментів Компактність Стандарти Витримати спеку

У другому поєдинку цієї групи зіграють Польща та Словаччина. Зустріч в Санкт-Петербурзі почнеться о 19:00. Онлайн-трансляція Польща – Словаччинапройде на нашому сайті з усіма цікавими подробицями.