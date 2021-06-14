Пожар в отеле сборной Словакии в Питере: а через несколько часов матч на Евро-2020

В гостинице "Европа" в Санкт-Петербурге произошло возгорание на кухне. Пожарные прибыли в рекордно короткие сроки и спасли ситуацию

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Сегодня в 19:00 сборная Словакии проведет свой первый поединок на Евро-2020 против Польши. Но накануне матча в Санкт-Петербурге команда Штефана Тарковича пережила неприятные минуты, когда их отель загорелся. Мультимедийный онлайн Польша – Словакия пройдет на нашем сайте со всеми интересными подробностями.

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В отеле "Европа" в Санкт-Петербурге, где остановилась сборная Словакии, сегодня произошел пожар. К зданию тут же приехала группа пожарных. По информации СЭ, возгорание произошло на кухне и было быстро ликвидировано. Во время пожара никто не пострадал.

Напомним, что сборная Словакии на чемпионате Европы-2020 выступит в группе E вместе с Польшей, Испанией и Швецией. Встреча с поляками пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.

А тремя часами позже Севилье сыграют их будущие соперники. Испания – Швеция онлайн-трансляция доступна на нашем сайте со всеми интересными подробностями, фото и видео.