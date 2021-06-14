14 июня 37’
Шотландия 0
Чехия 0
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Пожар в отеле сборной Словакии в Питере: а через несколько часов матч на Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
14 июня, 16:00
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В гостинице "Европа" в Санкт-Петербурге произошло возгорание на кухне. Пожарные прибыли в рекордно короткие сроки и спасли ситуацию
/ Фото: Pixabay

Сегодня в 19:00 сборная Словакии проведет свой первый поединок на Евро-2020 против Польши. Но накануне матча в Санкт-Петербурге команда Штефана Тарковича пережила неприятные минуты, когда их отель загорелся. Мультимедийный онлайн Польша – Словакия пройдет на нашем сайте со всеми интересными подробностями.

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В отеле "Европа" в Санкт-Петербурге, где остановилась сборная Словакии, сегодня произошел пожар. К зданию тут же приехала группа пожарных. По информации СЭ, возгорание произошло на кухне и было быстро ликвидировано. Во время пожара никто не пострадал.

Напомним, что сборная Словакии на чемпионате Европы-2020 выступит в группе E вместе с Польшей, Испанией и Швецией. Встреча с поляками пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.

А тремя часами позже Севилье сыграют их будущие соперники. Испания – Швеция онлайн-трансляция доступна на нашем сайте со всеми интересными подробностями, фото и видео.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
2
Чехия
0
0:0
0
3
Шотландия
0
0:0
0
4
Хорватия
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 14 июня
0:0 (37’)
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на: Трансляция
Вторник, 15 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Среда, 16 июня
16:00
Смотри на:
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