Іспанія – Швеція: онлайн центрального матчу дня на Євро-2020

Стартують матчі Євро-2020 в групі Е. Іспанці і шведи двічі грали між собою у відборі до чемпіонату, а тепер зустрічаються у Севільї

Збірні Іспанії та Швеції стартують в групі Е матчем на "Ла-Картуха" в Севільї. Центральний поєдинок дня на Євро-2020 14 червня розпочнеться о 22:00. Наш сайт проведе мудьтімедійний онлайн з усіма найцікавішими подробицями і відеоповторами.

ОНЛАЙН ІСПАНІЯ – ШВЕЦІЯ ТУТ

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Команди на Євро

І Швеція, і Іспанія в останні роки регулярно виступають на чемпіонатах Європи, але з різним успіхом. Піренейці на трьох попередніх турнірах пробивалися до плей-офф і двічі взяли титул. Швеція не виходить з групи з 2004-го.

Іспанії виступає на Євро в 7-й раз поспіль. Вона виграла трофей у 1964-му, потім у 2008-му, а в 2012 році першою в історії захистила титул. Іспанія і Німеччина/ФРН – найтитулованіші збірні чемпіонатів континенту – по три трофеї. На минулому турнірі шлях Іспанії перегородили італійці у 1/8 фіналу – 2:0. З тих пір команда Луїса Енріке значно омолодилася. Немає навіть багаторічного капітана Сехіо Рамоса – захисник відновлюється після травми.

Швеція пробилася на шостий чемпіонат поспіль і на сьомий в цілому. Вона не виходила з групи з 2004 року, коли вилетіла у 1/4 фіналу. На Євро-2016 підопічні Еріка Хамрена посіли останнє місце в групі з 1 очком. Виграш 2:0 у Франції в 3-му турі ЧЄ-2012 – єдина перемога шведів в 8 останніх матчах на турнірі.

Великою втратою для "Трьох корон" стала травма нападаючого Мілана Златана Ібрагімовича, який повернувся до збірної після великої перерви і перебував у відмінній формі.

Останні 10 матчів

Історія особистих зустрічей

Зустріч в Севільї в стартовому турі Євро-2020 буде для суперників третьої в поточній кампанії. Іспанці взяли чотири очки в двох матчах зі шведами в кваліфікації турніру, три з яких припали на комфортну домашню перемогу. Шведи обіграли "Фурію роху" всього тричі і одного разу в гостях – 3:1 в товарняку в Саламанці в червні 1988-го. У наступних трьох виїзних зустрічах з іспанцями Швеція пропустила 10 м'ячів, не забивши жодного разу.

Де дивитися матч Іспанія – Швеція

У прямому ефірі поєдинок в Севільї, починаючи з 22:00, покаже телеканал "Україна", а також канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Трансляція онлайн буде доступна і на ресурсі OLL.TV.

Що говорили перед матчем

Головний тренер Іспанії Луїс Енріке: "У шведів немає гравця, якого можна було б вважати світовою зіркою, але вони сильні командною грою. У цій команди високі, фізично міцні хлопці, які організовано діють в обороні і точно знають, що вони хочуть робити на полі. Ми вже грали з ними в минулому, і у них були шанси. Зараз головна відмінність в тому, що ця гра на офіційному турнірі. Не сумніваюся, що буде важкий матч. Сподіваюся, ми впораємося"

Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон: "Матч на виїзді з іспанцями – одне з найскладніших завдань в сучасному футболі. Нас чекає захоплююча пригода. Потрібно зіграти на межі, але ми вже показували себе в таких матчах, і сподіваюся, зможемо показати ще раз. В минулому ми вже доставляли їм проблеми. Знаємо, що якщо все буде добре виходити, у нас буде шанс"

Що кажуть букмекери

Беззаперечним фаворитом цієї зустрічі є збірна Іспанії. На її перемогу FAVBET приймає ставки з коефіцієнтом 1.37, в виграш Швеції вірять набагато менше – 10.0, котирування на нічию – 5.10. Велика ймовірність, що обидві команди не заб'ють – 1.70. Тобто, відмітяться тільки іспанці. Найпопулярніший рахунок 2:0 на користь господарів – 5.00.