Видео голов и обзор матча Польша – Словакия на Евро-2020

Словакия и Польша сражались в стартовом туре на Евро-2020. Уже в первом тайме словаки вышли вперед после автогола вратаря Войцеха Щенсного

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Сборная Польши в стартовом матче на Евро-2020 проиграла команде Словакии со счетом 1:2. Поединок прошел в Санкт-Петербурге. Онлайн матча Польша – Словакия есть на нашем сайте.

Обзор матча Польша – Словакия:

В середине первого тайма словаки вышли вперед после сольного прохода Роберта Мака. Футболист вошел в штрафную и с острого угла пробил в ближний угол. Мяч угодил в штангу, отскочил в голкипера сборной Польши Войцеха Щенсного и влетел в сетку. В итоге автогол записали на имя голкипера поляков.

Спустя 34 секунды после начала второго тайма Польша отыгралась – классный гол на свой счет записал Кароль Линетты. Тем не менее, в середине тайма поляки остались в меньшинстве после удаления Гжегожа Крыховяка. Словаки быстро воспользовались преимуществом и вышли вперед – отличился Милан Шкриниар.

Также в группе с Польшей и Словакией выступают Швеция и Испания. Свой очный поединок они проведут сегодня позже. Онлайн Испания – Швеция есть на нашем сайте.