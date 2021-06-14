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Нидерланды --
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Украина --
Австрия --
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Швеция --
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Словакия --
Испания --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Это Россия: фанат из Словакии угощал водкой в метро. Пили из одной рюмки

Александр Трикиша Александр Трикиша
14 июня, 22:17
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Болельщик сборной Словакии начал праздновать победу команды в матче против Польши еще до начала встречи. Он ходил по вагону метро с бутылкой водки и угощал всех желающих
Словацкий болельщик угощал водкой в метро
Словацкий болельщик угощал водкой в метро / Фото: Twitter

Словацкие болельщики наливали водку всем желающим в метро Санкт-Петербурга. Болельщик в футболке национальной команды Словакии гулял по вагону и предлагал рюмку водки. Несмотря на карантин, находились желающие выпить с ним из одной рюмки.

Интересно, что праздновал фанат еще до начала матча против Польши, который завершился победой словаков со счетом 2:1. Даже страшно представить, как он отмечал победу любимой команды.

Напомним, что матч Польша – Словакия подарил болельщикам сразу несколько интересных фактов. Впервые в истории чемпионатов Европы автоголом отличился вратарь. Статус неудачника теперь принадлежит Войцеху Щенсному.

В ответ поляки сумели забить гол спустя 34 секунды после начала второго тайма. Реактивным взятием ворот отметился Король Линетты.

А затем случилось первое удаление на Евро-2020 – Гжегож Крыховяк подвел свою команду и оставил в меньшинстве, чем и воспользовался соперник.

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1
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1:1
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1
0:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
1
1:2
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
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