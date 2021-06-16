16 июня 16:00 Видео
Финляндия 0
Россия 1
16 июня 19:00 Видео
Турция 0
Уэльс 2
16 июня 31’
Италия 1
Швейцария 0
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Италия – Швейцария: прогноз комментатора на матч Евро-2020

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
16 июня, 21:54
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Поединок в Риме на Стадио Олимпико закрывает программу среды на чемпионате, а комментатор Кирилл Круторогов склоняется к победе итальянцев, но без разгрома
/ Фото: Reuters

Многообещающий поединок Италии и Швейцарии закрывает первый игровой день второго тура на Евро-2020. "Скуадра Адзурра", которая является фаворитом квартета А, может гарантировать себе место в плей-офф. Матч на "Стадио Олимпико" в Риме начнется в 22:00. Италия – Швейцария онлайн-трансляция доступна на нашем сайте.

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Итальянцы в первом матче влюбили в себя многих. Играли действительно очень убедительно и целеустремленно, добыв победу над Турцией 3:0 благодаря автоголу Демирала и результативным ударам Иммобиле и Инсинье. В глазах болельщиков команда Манчини быстро превратилась на одного из главных претендентов на трофей.

Победная серия итальянцев продлилась до девяти матчей, в это сложно поверить, но все – без пропущенных голов. Не проигрывают они уже 27 встреч кряду. Вполне может быть, Манчини использует точечную ротацию. Эмерсон, Ди Лоренцо или Кьеза могут выйти в основе.

От Швейцарии ожидали большего в поединке с Уэльсом. Они открыли счет голом Эмболо сразу после перерыва, но довольствовались ничьей – 1:1. Не проигрывает команда Владимира Петковича восемь матчей кряду, выиграв в шести из них. Думаю, в этот раз стоит ждать в основе Закария и Гаврановича, вышедших в первом туре только на замену.

Итальянцы снова играют в Риме на "Стадио Олимпико", что только усиливает и без того их мощный статус фаворита. Думаю, в этот раз они победят без разгрома – 2:0.

Янн Зоммер и сборная Швейцарии
Янн Зоммер и сборная Швейцарии / Фото: Reuters

В свою очередь аналитики FAVBET также называют фаворитами матча итальянцев. На их победу установлен коэффициент 1.65, на ничью – 3.80, на победу швейцарцев – 6.40. Наиболее вероятными букмекеры называют счета 1:0 и 2:0 в пользу Италии.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Уэльс
2
3:1
4
2
Италия
1
3:0
3
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 16 июня
0:1
Видео О матче
0:2
Видео О матче
1:0 (31’)
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Четверг, 17 июня
16:00
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19:00
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22:00
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