16 червня 16:00 Відео
Фінляндія 0
Росія 1
16 червня 19:00 Відео
Турція 0
Уельс 2
16 червня 31’
Італія 1
Швейцарія 0
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Італія – Швейцарія: прогноз коментатора на матч Євро-2020

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
16 червня, 21:54
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Поєдинок в Римі на Стадіо Олімпіко закриває програму середи на чемпіонаті, а коментатор Кирило Круторогов схиляється до перемоги італійців, але без розгрому
/ Фото: Reuters

Багатообіцяючий поєдинок Італії та Швейцарії закриває перший ігровий день другого туру на Євро-2020. "Скуадра Адзурра", яка є фаворитом квартету А, може гарантувати собі місце в плей-оф. Матч на "Стадіо Олімпіко" в Римі розпочнеться о 22:00. Італія – Швейцарія онлайн-трансляція доступна на нашому сайті.

Читайте також: Італія – Швейцарія: де і коли дивитися матч Євро-2020 в середу

Італійці в першому матчі закохали в себе багатьох. Грали дійсно дуже переконливо і цілеспрямовано, здобувши перемогу над Туреччиною 3:0 завдяки автоголу Демірала і результативним ударам Іммобіле і Лоренцо Інсіньє. В очах уболівальників команда Манчіні швидко перетворилася на одного з головних претендентів на трофей.

Переможна серія італійців продовжилась до дев'яти матчів, в це складно повірити, але всі – без пропущених голів. Не програють вони вже 27 зустрічей поспіль. Цілком може бути, Манчіні використовує точкову ротацію. Емерсон, Ді Лоренцо або К'єза можуть вийти в основі.

Від Швейцарії очікували більшого в поєдинку з Уельсом. Вони відкрили рахунок голом Емболо відразу після перерви, але задовольнилися нічиєю – 1:1. Не програє команда Володимира Петковича вісім матчів поспіль, вигравши в шести з них. Думаю, цього разу варто чекати в основі Закарія і Гаврановіча, що вийшли в першому турі лише на заміну.

Італійці знову грають у Римі на "Стадіо Олімпіко", що тільки підсилює і без того їх потужний статус фаворита. Думаю, цього разу вони переможуть без розгрому – 2:0.

Янн Зоммер і збірна Швейцарії
Янн Зоммер і збірна Швейцарії / Фото: Reuters

Своєю чергою аналітики FAVBET також називають фаворитами матчу італійців. На їхню перемогу встановлено коефіцієнт 1.65, на нічию – 3.80, на перемогу швейцарців – 6.40. Найбільш ймовірними букмекери називають рахунки 1:0 і 2:0 на користь Італії.

Дивіться також огляд матчу Туреччина – Італія

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Уельс
2
3:1
4
2
Італія
1
3:0
3
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 16 червня
0:1
Відео Про матч
0:2
Відео Про матч
1:0 (31’)
Дивись на: Трансляція
Четвер, 17 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
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