Італія – Швейцарія: прогноз коментатора на матч Євро-2020

Поєдинок в Римі на Стадіо Олімпіко закриває програму середи на чемпіонаті, а коментатор Кирило Круторогов схиляється до перемоги італійців, але без розгрому

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Багатообіцяючий поєдинок Італії та Швейцарії закриває перший ігровий день другого туру на Євро-2020. "Скуадра Адзурра", яка є фаворитом квартету А, може гарантувати собі місце в плей-оф. Матч на "Стадіо Олімпіко" в Римі розпочнеться о 22:00. Італія – Швейцарія онлайн-трансляція доступна на нашому сайті.

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Італійці в першому матчі закохали в себе багатьох. Грали дійсно дуже переконливо і цілеспрямовано, здобувши перемогу над Туреччиною 3:0 завдяки автоголу Демірала і результативним ударам Іммобіле і Лоренцо Інсіньє. В очах уболівальників команда Манчіні швидко перетворилася на одного з головних претендентів на трофей.

Переможна серія італійців продовжилась до дев'яти матчів, в це складно повірити, але всі – без пропущених голів. Не програють вони вже 27 зустрічей поспіль. Цілком може бути, Манчіні використовує точкову ротацію. Емерсон, Ді Лоренцо або К'єза можуть вийти в основі.

Від Швейцарії очікували більшого в поєдинку з Уельсом. Вони відкрили рахунок голом Емболо відразу після перерви, але задовольнилися нічиєю – 1:1. Не програє команда Володимира Петковича вісім матчів поспіль, вигравши в шести з них. Думаю, цього разу варто чекати в основі Закарія і Гаврановіча, що вийшли в першому турі лише на заміну.

Італійці знову грають у Римі на "Стадіо Олімпіко", що тільки підсилює і без того їх потужний статус фаворита. Думаю, цього разу вони переможуть без розгрому – 2:0.

Янн Зоммер і збірна Швейцарії / Фото: Reuters

Своєю чергою аналітики FAVBET також називають фаворитами матчу італійців. На їхню перемогу встановлено коефіцієнт 1.65, на нічию – 3.80, на перемогу швейцарців – 6.40. Найбільш ймовірними букмекери називають рахунки 1:0 і 2:0 на користь Італії.

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