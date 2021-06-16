Италия – Швейцария: где и когда смотреть матч Евро-2020 в среду

Список трансляций матча второго тура группы А чемпионата Европы, который пройдет 16 июня в Риме на Стадио Олимпико и начнется в 22:00

Сборная Швейцарии против Италии / Фото: Reuters

Сегодня в случае победы над Швейцарией лидер группы А сборная Италии может гарантировать себе место в плей-офф. Во многом ключевая встреча состоится 16 июня на "Стадио Олимпико" в Риме. Начало матча – в 22:00. Мультимедийный онлайн Италия – Швейцария смотрите на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями.

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В прямом эфире матч Италия – Швейцария в среду, 16 июня, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Также в прямой трансляции этот поединок доступен на платформе OLL.TV.

Сборная Италии / Фото: Reuters

Напомним, что матч-открытие в Риме принес Италии крупную победу над Турцией – 3:0. После автогола Мериха Демирала ворота турок поразили Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье, что позволило "Скуадре Адзурре" одержать девятую сухую победу подряд.

Сборная Швейцарии / Фото: Reuters

В свою очередь швейцарцы поделили очки с Уэльсом 1:1, хотя открыли счет и доминировали большую часть игры. Швейцарская команда выиграла лишь два из 14 матчей в финальных стадиях Евро, правда, и потерпела лишь одно поражение в последних 15 матчах чемпионата Европы, включая квалификацию.

Смотрите обзор матча Турция – Италия