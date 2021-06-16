16 июня 16:00 Видео
Финляндия 0
Россия 1
16 июня 33’
Турция 0
Уэльс 0
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Италия – Швейцария: где и когда смотреть матч Евро-2020 в среду

Елена Павлова Елена Павлова
16 июня, 19:08
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Список трансляций матча второго тура группы А чемпионата Европы, который пройдет 16 июня в Риме на Стадио Олимпико и начнется в 22:00
Сборная Швейцарии против Италии
Сборная Швейцарии против Италии / Фото: Reuters

Сегодня в случае победы над Швейцарией лидер группы А сборная Италии может гарантировать себе место в плей-офф. Во многом ключевая встреча состоится 16 июня на "Стадио Олимпико" в Риме. Начало матча – в 22:00. Мультимедийный онлайн Италия – Швейцария смотрите на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями.

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В прямом эфире матч Италия – Швейцария в среду, 16 июня, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Также в прямой трансляции этот поединок доступен на платформе OLL.TV.

Сборная Италии
Сборная Италии / Фото: Reuters

Напомним, что матч-открытие в Риме принес Италии крупную победу над Турцией – 3:0. После автогола Мериха Демирала ворота турок поразили Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье, что позволило "Скуадре Адзурре" одержать девятую сухую победу подряд.

Сборная Швейцарии
Сборная Швейцарии / Фото: Reuters

В свою очередь швейцарцы поделили очки с Уэльсом 1:1, хотя открыли счет и доминировали большую часть игры. Швейцарская команда выиграла лишь два из 14 матчей в финальных стадиях Евро, правда, и потерпела лишь одно поражение в последних 15 матчах чемпионата Европы, включая квалификацию.

Смотрите обзор матча Турция – Италия

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Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 16 июня
0:1
Видео О матче
0:0 (33’)
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Четверг, 17 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
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