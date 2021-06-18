18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Хорватия – Чехия: прогноз комментатора на матч Евро-2020 в Глазго

Елена Павлова Елена Павлова
18 июня, 15:57
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Комментатор Кирилл Круторогов считает, что в сегодняшнем матче чемпионата Европы в Шотландии вице-чемпионам мира хорватам придется удивить, чтобы обыграть чехов
Сборная Чехии после победы в первом матче
Сборная Чехии после победы в первом матче / Фото: Reuters

18 июня в Глазго сборные Хорватии и Чехии проведут между собой второй поединок на Евро-2020. Встреча группы D начнется в Шотландии в 19:00. Хорватия – Чехия онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями, фото и видео.

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Хорваты не дали особо разогнаться одному из фаворитов турнира – сборной Англии, но все же минимально проиграли (0:1). Теперь им необходимо думать про набор очков. А для этого важно забивать, с чем у них в последнее время есть очевидные проблемы. В десяти предыдущих играх они победили лишь дважды – Кипр и Мальту, проиграв шесть раз, в трех матчах не забили ни одного гола, еще в трех – не больше одного.

Выбор игроков в атаку Хорватии невелик – относительно стабильный Крамарич и совершенно нестабильные остальные. Для обороны у них весьма неплохой кадровый потенциал, но не для завершения. Ожидается, что по сравнению со стартовым поединком, Златко Далич проведет изменения и в тактическом построении, и по кадрам. Вероятно, на поле будут два форварда – Крамарич и Петкович, либо же Крамарич и Перишич.

Патрик Шик, Чехия – Шотландия
Патрик Шик, Чехия – Шотландия / Фото: Reuters

Чехия приятно удивила, уверенно обыграв Шотландию на их родном стадионе (2:0). Фантастический матч выдал Патрик Шик. У чехов произошло изменение в заявке – вместо травмированного вратаря Иржи Павленки в расположение команды прибыл Томаш Коубек.

Хорваты номинальные фавориты, но сборная Чехии заставила себя уважать. Думаю, они не проиграют, склоняюсь к ничьей 1:1, либо же минимальной победе хорватов 1:0, 2:1, но для этого удивить теперь должны они.

Сборная Хорватии готовится к матчу
Сборная Хорватии готовится к матчу / Фото: Reuters

В свою очередь аналитики FAVBET считают Хорватию небольшим фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу команды Златко Далича – 2.38 на ничью – 3.20, на победу Чехии – 3.35. Самые популярные счета – ничья 1:1 и победа "клетчатых" 1:0 – 6.00.

Смотрите обзор матча Хорватии и Англии

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Пятница, 18 июня
16:00
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19:00
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22:00
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Суббота, 19 июня
16:00
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19:00
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