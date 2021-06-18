18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Хорватия – Чехия: где и когда смотреть матч второй команды мира на Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
18 июня, 14:49
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Список трансляций матча второго тура группы D на чемпионате Европы на ТВ и в Интернете. Поединок пройдет 18 июня на Хэмпден Парк в Глазго
Сборная Хорватии готовится к матчу
Сборная Хорватии готовится к матчу / Фото: Reuters

"Хэмпден Парк" в Глазго уже оказался счастливым для сборной Чехии в первом туре Евро-2020, когда ей удалось обыграть хозяйку арены, Шотландию – 2:0. Теперь соперник посложнее – Хорватия. И вице-чемпионы мира настроены решительно. Начало встречи – в 19:00. Мультимедийный онлайн Хорватия – Чехия будет доступен на нашем сайте.

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В Украине в прямом эфире поединок в Глазго, начиная с 19:00, покажут телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Также трансляция онлайн будет доступна и на ресурсе OLL.TV.

Напомним, что в первом туре Хорватия 0:1 уступила Англии и пока находится в подвале турнирной таблицы.

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Чехия Чехия Чех
1
1
0
0
2
0
2
3
Забитые 2
Пропущеные 0
Разница 2
Результаты последних матчей: В
2
Англия Англия Анг
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
Хорватия Хорватия Хор
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: П
4
Шотландия Шотландия Шот
1
0
0
1
0
2
-2
0
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: П

А СМИ Чехии, воодушевленные первым матчем, креативят, как могут. "Поставьте им мат!", – журнал Sport обыграл тему с рисунком на форме сборной Хорватии и флаге страны и попросил чехов использовать умную тактику, чтобы добиться хорошего результата.

Ранее мы сообщали, что финал Евро-2020 не забирают у Лондона, но будет пузырь и спецтранспорт.

Смотрите также обзор матча Чехии и Шотландии

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Пятница, 18 июня
16:00
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22:00
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Суббота, 19 июня
16:00
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19:00
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22:00
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