Хорватия – Чехия: где и когда смотреть матч второй команды мира на Евро-2020

Список трансляций матча второго тура группы D на чемпионате Европы на ТВ и в Интернете. Поединок пройдет 18 июня на Хэмпден Парк в Глазго

Сборная Хорватии готовится к матчу / Фото: Reuters

"Хэмпден Парк" в Глазго уже оказался счастливым для сборной Чехии в первом туре Евро-2020, когда ей удалось обыграть хозяйку арены, Шотландию – 2:0. Теперь соперник посложнее – Хорватия. И вице-чемпионы мира настроены решительно. Начало встречи – в 19:00. Мультимедийный онлайн Хорватия – Чехия будет доступен на нашем сайте.

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В Украине в прямом эфире поединок в Глазго, начиная с 19:00, покажут телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Также трансляция онлайн будет доступна и на ресурсе OLL.TV.

Напомним, что в первом туре Хорватия 0:1 уступила Англии и пока находится в подвале турнирной таблицы.

А СМИ Чехии, воодушевленные первым матчем, креативят, как могут. "Поставьте им мат!", – журнал Sport обыграл тему с рисунком на форме сборной Хорватии и флаге страны и попросил чехов использовать умную тактику, чтобы добиться хорошего результата.

Ранее мы сообщали, что финал Евро-2020 не забирают у Лондона, но будет пузырь и спецтранспорт.

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