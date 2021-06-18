18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Хорватія – Чехія: де і коли дивитися матч другої команди світу на Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
18 червня, 14:49
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Список трансляцій матчу другого туру групи D на чемпіонаті Європи на ТБ і в Інтернеті. Поєдинок пройде 18 червня на Хемпден Парк в Глазго
Збірна Хорватії готується до матчу
Збірна Хорватії готується до матчу / Фото: Reuters

"Хемпден Парк" в Глазго вже виявився щасливим для збірної Чехії в першому турі Євро-2020, коли їй вдалося обіграти господиню арени, Шотландію – 2:0. Тепер суперник складніший – Хорватія. І віце-чемпіони світу налаштовані рішуче. Початок зустрічі – о 19:00. Мультимедійний онлайн Хорватія – Чехія буде доступний на нашому сайті.

Читайте також: Швеція – Словаччина: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

В Україні в прямому ефірі поєдинок в Глазго, починаючи з 19:00, покажуть телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2". Також трансляція онлайн буде доступна і на ресурсі OLL.TV.

Нагадаємо, що в першому турі Хорватія 0:1 поступилася Англії і поки знаходиться в підвалі турнірної таблиці.

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Чехія Чехія Чех
1
1
0
0
2
0
2
3
Забиті 2
Пропущені 0
Різниця 2
Результати останніх матчів: В
2
Англія Англія Анг
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Хорватія Хорватія Хор
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
4
Шотландія Шотландія Шот
1
0
0
1
0
2
-2
0
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: П

А ЗМІ Чехії, натхненні першим матчем, креативлять, як можуть. "Поставте їм мат!", – журнал Sport обіграв тему з малюнком на формі збірної Хорватії і прапорі країни і попросив чехів використовувати розумну тактику, щоб добитися хорошого результату.

Раніше ми повідомляли, що фінал Євро-2020 не забирають у Лондона, але буде міхур і спецтранспорт.

Дивіться також огляд матчу Чехії та Шотландії

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Пʼятниця, 18 червня
16:00
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19:00
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22:00
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Субота, 19 червня
16:00
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19:00
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22:00
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