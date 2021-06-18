Хорватія – Чехія: де і коли дивитися матч другої команди світу на Євро-2020

Список трансляцій матчу другого туру групи D на чемпіонаті Європи на ТБ і в Інтернеті. Поєдинок пройде 18 червня на Хемпден Парк в Глазго

Збірна Хорватії готується до матчу / Фото: Reuters

"Хемпден Парк" в Глазго вже виявився щасливим для збірної Чехії в першому турі Євро-2020, коли їй вдалося обіграти господиню арени, Шотландію – 2:0. Тепер суперник складніший – Хорватія. І віце-чемпіони світу налаштовані рішуче. Початок зустрічі – о 19:00. Мультимедійний онлайн Хорватія – Чехія буде доступний на нашому сайті.

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В Україні в прямому ефірі поєдинок в Глазго, починаючи з 19:00, покажуть телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2". Також трансляція онлайн буде доступна і на ресурсі OLL.TV.

Нагадаємо, що в першому турі Хорватія 0:1 поступилася Англії і поки знаходиться в підвалі турнірної таблиці.

А ЗМІ Чехії, натхненні першим матчем, креативлять, як можуть. "Поставте їм мат!", – журнал Sport обіграв тему з малюнком на формі збірної Хорватії і прапорі країни і попросив чехів використовувати розумну тактику, щоб добитися хорошого результату.

Раніше ми повідомляли, що фінал Євро-2020 не забирають у Лондона, але буде міхур і спецтранспорт.

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