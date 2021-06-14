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Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
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Португалия --
Франция --
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Евро-2020

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Чехия огорчила Шотландию на старте Евро-2020 с фантастическим голом Шика

Александр Трикиша Александр Трикиша
14 июня, 17:52
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Шотландия начала Евро-2020 с домашнего поражения от Чехии. Два мяча забил форвард Патрик Шик, отметившись ударом из центра поля
/ Фото: REUTERS

Сборная Чехии начала выступления на Евро-2020 победой над Шотландией. Героем встречи стал нападающий Патрик Шик, оформивший дубль, а второй его мяч и вовсе может претендовать на самый красивый на турнире.

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Первая половина игры прошла при небольшом преимуществе шотландцев, но опасных моментов было не очень много – хозяева поля всего один раз пробили в створ ворот. Чехия нанесла всего два удара в створ, с единственной разницей, что один из них оказался результативным – на 42-й минуте Патрик Шик откликнулся на навес с правого фланга головой и пробил точно в угол.

После перерыва шотландцы насели на чужие ворота, но очень быстро получили второй мяч в свои ворота. Гол получился немного случайным, но от этого не стал менее красивым, ведь такое увидишь не каждый день. Шик подхватил мяч в центре поля и сразу же пробил по воротам. Голкипер шотландцев Дэвид Маршалл далеко вышел из ворот и не успел вернуться в рамку.

Этот гол немного надломил Шотландию. Хозяева поля продолжали атаки, но уже, наверное, и сами не верили, что смогут отыграться. А чехи даже были близки к третьему мячу, но и такому счету были довольны после финального свистка.

Шотландия – Чехия – 0:2
Голы: Шик (42, 52)

Шотландия: Маршалл, Робертсон, Хендри (Макгрегор, 67), Купер, О’Доннелл (Форрест, 79), Макгинн, Армстронг (Фрэйзер, 67), Кристи (Адамс, 46), Мактомини, Хэнли, Дайкс (Нисбет, 79).

Чехия: Вацлик, Калас, Цоуфал, Боржил, Челюстка, Дарида (Шевчик, 87), Янкто (Гложек, 72), Соучек, Масопуст (Выдра, 72), Крал (Голеш, 67), Шик (Крменчик, 87).

В следующем матче Чехия 18 июня встретится с Хорватией, а Шотландия в этот же день сыграет с Англией.

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0
2
0
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Забитые 2
Пропущеные 0
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2
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1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
Хорватия Хорватия Хор
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
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4
Шотландия Шотландия Шот
1
0
0
1
0
2
-2
0
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
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E
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#
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И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
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3
3
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1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
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0
0:0
0
4
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0
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