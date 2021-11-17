Усика в Росії порівняли зі Сталлоне

Катмену Дмитру Лучникову український боксер у поєдинку з Ентоні Джошуа нагадав Роккі Бальбоа у виконанні Сільвестра Сталлоне

Усик як Роккі / Фото: Reuters

Олександр Усик продовжує збирати захоплені відгуки після перемоги над Ентоні Джошуа у Лондоні.

"Прикольно, коли людина виграє у статусі андердога. Більшість вважала, що Усик програє. Сашко підняв темп, на кожен удар відповідав трьома, показав усі тактичні переваги. Я отримав задоволення, немов від перегляду хорошого фільму, Ніби в дитинстві подивився "Роккі", – сказав катмен із РФ Дмитро Лучников.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Реклама

"Я особисто багато разів бачив Джошуа. Коли я працював з Повєткіним у бою з британцем, я бачив його підготовку. Потім наживо спостерігав, як Ентоні з Руїсом боксував. Мені здається, що Джошуа з Усиком був таким, як завжди. А ось з боку Усика була найкраща підготовка. Показати таку швидкість у надважкій вазі – це видатний бій", – наводить слова Лучникова Fighnews.

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

Реванш Усик – Джошуа має відбутися у березні-квітні.

Реклама

Фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон.

Але не виключено, що повторний поєдинок Усика та Джошуа прийме Київ чи Саудівська Аравія.

ЯК УСИК БИВ ДЖОШУА У ЛОНДОНІ