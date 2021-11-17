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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Іде за поясом Усика! Сауль Альварес збожеволів

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
17 листопада, 10:32
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Мексиканець Сауль "Канело" Альварес має намір стати чемпіоном світу у крузервейті, де до переходу в суперважі панував Олександр Усик
Сауль Альварес перебирається до ексдивізіону Олександра Усика
Сауль Альварес перебирається до ексдивізіону Олександра Усика / Фото: K2 Promotions

Найкращий боксер світу незалежно від вагової категорії Сауль Альварес вирішив піти на підкорення п'ятої вагової категорії – крузервейту, де до переходу до хевівейту, нагадаємо, абсолютним чемпіоном світу був Олександр Усик.

Олександр Усик
Олександр Усик / Фото: Reuters

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Нагадаємо, 7 листопада мексиканець Канело став першим абсолютним чемпіоном у суперсередній вазі в історії боксу. нокаутувавши американця Калеба Планта.

Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
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Після цього на щорічній конференції WBC у Мехіко тренер та менеджер Сауля Альвареса Едді Рейносо запросив дозвіл від організації на бій із чемпіоном крузервейту, бійцем Дона Кінга – Ілунгою Макабу з Конго (28-2, 25 КО) – і цей дозвіл отримав.

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"Я бачив спаринги Канело з суперважами. Я знаю, на що він здатний. Тому ми й попросили про цю бійку. Макабу сильний, але Канело його поб'є. Багато хто, либонь, вирішить, що ми збожеволіли, але те ж казали, коли ми з першої середньої ваги переходили до середньої, а потім до другої середньої", – стверджує Рейносо.

Щоправда, варто уточнити, що у WBC ліміт крузервейту трохи нижче, ніж в інших організаціях – 86,2 кг замість 90,7 кг. Так сталося через те, що у WBC нещодавно придумали нову вагову категорію – бріджервейт.

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