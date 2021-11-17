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Идет за поясом Усика! Сауль Альварес сошел с ума

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
17 ноября, 10:32
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Мексиканец Сауль "Канело" Альварес намерен стать чемпионом мира в крузервейте, где до перехода в супертяжи господствовал Александр Усик
Сауль Альварес переход в экс-дивизион Александра Усика
Сауль Альварес переход в экс-дивизион Александра Усика / Фото: K2 Promotions

Лучший боксер мира независимо от весовой категории Сауль Альварес решил пойти на покорение пятой весовой категории – крузервейта, где до перехода в хэвивейт, напомним, абсолютным чемпионом мира был Александр Усик.

Александр Усик
Александр Усик / Фото: Reuters

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Напомним, 7 ноября мексиканец Канело стал первым абсолютным чемпионом в суперсреднем весе в истории бокса, нокаутировав американца Калеба Планта.

Бой Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
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После этого на ежегодной конференции WBC в Мехико тренер и менеджер Сауля Альвареса Эдди Рейносо запросил добро от организации на бой с чемпионом крузервейта, бойцом Дона Кинга – Илунгой Макабу из Конго (28-2, 25 КО) – и это разрешение получил.

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"Я видел спарринги Канело с супертяжами. Я знаю, на что он способен. Поэтому мы и попросили об этой драке. Макабу силен, но Канело его побьет. Многие, наверное, решат, что мы сошли с ума, но то же говорили, когда мы из первого среднего веса переходили в средний, а затем во второй средний", – утверждает Рейносо.

Правда, стоит уточнить, что в WBC лимит крузервейта чуть ниже, чем в остальных организациях – 86,2 кг вместо 90,7 кг. Так случилось вследствие того, что в WBC недавно придумали новую весовую категорию – бриджервейт.

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