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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Нокаут від найкращого боксера світу! Дивіться, як падав Плант

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
7 листопада, 09:04
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Сауль Альварес зібрав усі чемпіонські пояси у другій середній вазі, йому довелося вирубати Калеба Планта
Альварес нокаутував Планта в 11-му раунді
Альварес нокаутував Планта в 11-му раунді / Фото: REUTERS

31-річний мексиканець Сауль Альварес став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі. Останній пояс, якого він не мав – IBF, Альварес відібрав у Калеба Планта.

Поєдинок пройшов у Лас-Вегасі. Альварес, який вважається найкращим боксером світу незалежно від вагових категорій, переміг Планта в 11-му раунді.

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Спочатку Калебу рефері відрахував нокдаун, а коли вдруге американець упав на канвас, то це був уже нокаут.

Дивіться відео нокауту у бою Альварес – Плант:

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Для Альвареса ця перемога стала 57-ю у професійному боксі за однієї поразки та двох нічиїх. На рахунку Планта – 21 перемога та одна поразка.

Дивіться яскраві фото з бою Альварес – Плант:

Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
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