Нокаут від найкращого боксера світу! Дивіться, як падав Плант

31-річний мексиканець Сауль Альварес став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі. Останній пояс, якого він не мав – IBF, Альварес відібрав у Калеба Планта.
Поєдинок пройшов у Лас-Вегасі. Альварес, який вважається найкращим боксером світу незалежно від вагових категорій, переміг Планта в 11-му раунді.
Спочатку Калебу рефері відрахував нокдаун, а коли вдруге американець упав на канвас, то це був уже нокаут.
Дивіться відео нокауту у бою Альварес – Плант:
Для Альвареса ця перемога стала 57-ю у професійному боксі за однієї поразки та двох нічиїх. На рахунку Планта – 21 перемога та одна поразка.
Дивіться яскраві фото з бою Альварес – Плант:
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