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Найкращий боксер світу виконав свою мрію – став в один ряд із Усиком

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
7 листопада, 08:44
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Сауль Альварес нокаутував Калеба Планта і став абсолютним чемпіоном світу
Абсолютний чемпіон Сауль Альварес
Абсолютний чемпіон Сауль Альварес / Фото: REUTERS

У Лас-Вегасі завершився вечір боксу, де головною подією став чемпіонський бій за пояси WBC, WBA, WBO та IBF у другій середній вазі.

Найкращий боксер незалежно від вагових категорій Сауль Альварес вийшов у ринг проти Калеба Планта.

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Плант, який володів титулом IBF у цій вазі, досить добре захищався, але з атакою у нього були проблеми. Альварес був активнішим, йшов уперед і прицільно влучав.

Розв'язка настала в 11-му раунді. Спочатку Плант опинився у тяжкому нокдауні, а потім і в нокауті.

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На момент зупинки бою Альварес лідирував на всіх трьох суддівських картках – 98-92, 97-93 та 96-94.

Отже, здійснилася мрія Сауля Альвареса. Перед боєм він казав, що хоче стати в один ряд із такими боксерами, як Олександр Усик, Бернард Хопкінс, Джермейн Тейлор, Теренс Кроуфорд та Джош Тейлор. Стати абсолютним чемпіоном світу.

Яскраві фото з бою Сауль Альварес – Калеб Плант:

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Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
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