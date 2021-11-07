Найкращий боксер світу виконав свою мрію – став в один ряд із Усиком

У Лас-Вегасі завершився вечір боксу, де головною подією став чемпіонський бій за пояси WBC, WBA, WBO та IBF у другій середній вазі.
Найкращий боксер незалежно від вагових категорій Сауль Альварес вийшов у ринг проти Калеба Планта.
Плант, який володів титулом IBF у цій вазі, досить добре захищався, але з атакою у нього були проблеми. Альварес був активнішим, йшов уперед і прицільно влучав.
Розв'язка настала в 11-му раунді. Спочатку Плант опинився у тяжкому нокдауні, а потім і в нокауті.
На момент зупинки бою Альварес лідирував на всіх трьох суддівських картках – 98-92, 97-93 та 96-94.
Отже, здійснилася мрія Сауля Альвареса. Перед боєм він казав, що хоче стати в один ряд із такими боксерами, як Олександр Усик, Бернард Хопкінс, Джермейн Тейлор, Теренс Кроуфорд та Джош Тейлор. Стати абсолютним чемпіоном світу.
Яскраві фото з бою Сауль Альварес – Калеб Плант: