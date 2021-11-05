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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Єдине, про що я думаю: найкращий боксер світу бажає зрівнятися з Усиком

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
5 листопада, 13:41
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Найкращий боксер сучасності на думку різних видань Сауль Альварес у ніч із 6 на 7 листопада проведе поєдинок проти Калеба Планта. На кону буде звання абсолютного чемпіона у суперсередній вазі
Сауль Альварес хоче повторити досягнення Олександра Усика
Сауль Альварес хоче повторити досягнення Олександра Усика / Фото: K2 Promotions

Альварес має на меті стати першим абсолютним чемпіоном у суперсередній вазі в історії боксу. Мексиканець володіє титулами WBA, WBC та WBO, а Плант є чемпіоном за версією IBF. Раніше мив писали, що найкращий боксер світу влаштував бійку на дуелі поглядів .

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Статус абсолютного чемпіона у нинішньому форматі визначають з 1998 року, коли WBO санкціонував бої свій за титул.

Лише п'ять інших боксерів – Олександр Усик (перша важкиа), Бернард Хопкінс (середня), Джермейн Тейлор (середня), Теренс Кроуфорд (суперлегка) та Джош Тейлор (суперлегка) – володіли одразу всіма чотирма поясами.

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"Лише п'ять бійців чоловічої статі в історії боксу досягли абсолютного чемпіонства. Я хочу бути шостим.

Це єдине, про що я думаю. Цей бій стане історією. Ви станете свідком того, що пам'ятатимете довго", – заявив Альварес напередодні поєдинку, якого цитує supersport.com.

Сауль Альварес
Сауль Альварес / Фото: Getty Images

Попередній бій Альварес провів у травні цього року, коли переміг Біллі Джо Сондерса у восьмому раунді. Британець знявся з бою через перелом орбітальної кістки.

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На рахунку Альвареса 56 перемог (38 – нокаутом), одна поразка та дві нічиїх. Єдину поразку він зазнав від Флойда Мейвезера у 2013 році.

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